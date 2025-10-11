Você sabia que muitos aplicativos pagos costumam ficar de graça nas lojas de apps? Poucas pessoas sabem disso e, inclusive, as promoções duram por tempo limitado, então é preciso ficar de olho para não perder. Se você quiser aproveitar e fazer o download dessas ofertas, é melhor não deixar para depois e conferir a nossa lista!

Nas lojas de aplicativos do Google e da Apple, o Google Play e a App Store, existem uma quantidade quase infinita de opções. Alguns apps são totalmente gratuitos, enquanto outros exigem pagamento. O que muita gente não sabe é que diversos aplicativos pagos ficam disponíveis de forma gratuita por um período curto, como parte de promoções especiais. Por isso, então, selecionamos alguns dos apps mais interessantes que estão gratuitos no momento para você aproveitar o quanto antes!

Aplicativos Pro gratuitos (Android)

Conversor de Unidades ( R$ 2,39 ) - Atualmente, converter unidades é simples, pelo menos na teoria. Modelos de linguagem como o ChatGPT dão respostas rápidas, mas nem sempre precisas. Esse aplicativo, por outro lado, é totalmente focado em conversões e oferece resultados confiáveis em diferentes categorias. (4,6 estrelas, 3.730 avaliações)

) - Atualmente, converter unidades é simples, pelo menos na teoria. Modelos de linguagem como o ChatGPT dão respostas rápidas, mas nem sempre precisas. Esse aplicativo, por outro lado, é totalmente focado em conversões e oferece resultados confiáveis em diferentes categorias. Garage Ringtones Pro ( R$ 12,99 ) - Com este app, você pode criar seus próprios toques ou extrair sons diretamente de vídeos. Ele também conta com mais de 10.000 ringtones prontos para testar. Se quiser personalizar as melodias, você vai encontrar todas as ferramentas necessárias no próprio aplicativo. (4,1 estrelas, 422 avaliações)

) - Com este app, você pode criar seus próprios toques ou extrair sons diretamente de vídeos. Ele também conta com mais de 10.000 ringtones prontos para testar. Se quiser personalizar as melodias, você vai encontrar todas as ferramentas necessárias no próprio aplicativo. Age Calculator Pro ( R$ 4,29 ) - Este aplicativo talvez não seja o mais útil do mundo, mas é ótimo para se divertir com amigos. Ele calcula a idade de uma pessoa não apenas em anos, mas também em meses, dias, semanas, horas, minutos e até segundos. (4,7 estrelas, 1.270 avaliações)

) - Este aplicativo talvez não seja o mais útil do mundo, mas é ótimo para se divertir com amigos. Ele calcula a idade de uma pessoa não apenas em anos, mas também em meses, dias, semanas, horas, minutos e até segundos. Cube Cube ( R$ 0,99 ) - Um jogo de quebra-cabeça minimalista baseado em dados. A principal proposta é exercitar a memória: o jogador precisa lembrar a posição dos dados e reconstruí-la corretamente. É simples, mas desafiador. (sem avaliações)

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Lego Duplo Doctor ( R$ 24,90 ) - Desenvolvido para o público infantil, este jogo coloca você no papel de um médico que cuida de pequenas figuras feridas. O mundo do jogo é todo inspirado no universo Lego e Duplo, com visual colorido e interativo. (4,3 estrelas, 54 avaliações)

) - Desenvolvido para o público infantil, este jogo coloca você no papel de um médico que cuida de pequenas figuras feridas. O mundo do jogo é todo inspirado no universo Lego e Duplo, com visual colorido e interativo. Paintiles ( R$ 9,90 ) - Um quebra-cabeça colorido que parece fácil no início, mas logo se torna desafiador. O objetivo é redesenhar as peças com três cores, desbloqueando novas mecânicas ao longo do tempo, como pisos quebrados, peças arco-íris e bombas. Cada novidade muda o ritmo e exige novas estratégias. (4,3 estrelas, 8 avaliações)

) - Um quebra-cabeça colorido que parece fácil no início, mas logo se torna desafiador. O objetivo é redesenhar as peças com três cores, desbloqueando novas mecânicas ao longo do tempo, como pisos quebrados, peças arco-íris e bombas. Cada novidade muda o ritmo e exige novas estratégias. Déjà Vu Photos ( R$ 9,90 ) - Este aplicativo transforma seu smartphone em uma verdadeira máquina do tempo. Ele utiliza fotos de arquivos históricos e as combina com a câmera e o GPS do iPhone. O resultado é uma experiência de realidade aumentada impressionante, que permite comparar imagens do passado com o cenário atual, sendo uma viagem visual única. (sem comentários).

Aplicativos gratuitos com armadilhas: fique de olho

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.