Em um mundo onde quase tudo tem um custo, encontrar bons aplicativos gratuitos é uma grande raridade. No entanto, hoje, você vai conhecer uma seleção incrível de apps gratuitos para iOS e Android, com opções que vão desde jogos divertidos até ferramentas úteis para o dia a dia. É importante lembrar que essas promoções são temporárias e podem acabar a qualquer momento, então aproveite enquanto ainda estão disponíveis.

O Google Play e a App Store da Apple contam com uma grande variedade de aplicativos gratuitos e premium, voltados para diferentes perfis de usuário. O mais interessante é que muitos apps pagos eventualmente ficam de graça por tempo limitado, como parte de promoções especiais. Por isso, selecionamos com cuidado alguns dos melhores aplicativos gratuitos do momento que você pode baixar agora mesmo no seu smartphone!

Aplicativos premium gratuitos (Android)

Burning Sky VIP ( R$ 4,00 ) - Um jogo de tiro no estilo arcade dos anos 1990 que entrega gráficos vibrantes e ritmo acelerado sem perder a intensidade da ação. Este shooter retrô de rolagem vertical traz muita adrenalina e um toque moderno de combate aéreo, em que você precisa usar seus reflexos para enfrentar chefes insanos enquanto desvia de uma chuva de balas infernais. (4,1 estrelas, 417 avaliações)

Meu Remédio Pro ( R$ 13,99 ) - Se você tem dificuldade para organizar seus medicamentos, este app pode facilitar muito sua rotina. Ele é uma ferramenta completa para gerenciar saúde e bem-estar, ajudando a garantir que nenhuma dose, consulta ou atualização importante passe despercebida. (4,2 estrelas, 266 avaliações)

Empire Warrior: Tower Defense ( R$ 2,49 ) - Neste jogo de defesa de torres, você não depende apenas das torres fixas para impedir o avanço dos inimigos. Aqui, você também conta com heróis capazes de mudar o rumo da batalha. Controle seus personagens estrategicamente e mostre que é possível virar o jogo mesmo nas situações mais difíceis. (4,2 estrelas, 129.000 avaliações).

Aplicativos premium gratuitos (iOS)

Pentris ( R$ 9,90 ) - A proposta lembra o clássico Tetris, mas com um nome diferente. O objetivo é alinhar blocos de vários tamanhos para eliminá-los e evitar que a tela fique cheia. O jogo termina quando o espaço se esgota e você não consegue mais limpar as linhas. (3,6 estrelas, 34 avaliações)

Palette Hunt ( R$ 2,90 ) - Gosta de design e cores? O Palette Hunt é um aplicativo criativo que permite transformar qualquer foto em paletas de cores prontas para usar. É uma ferramenta inspiradora para designers, artistas ou qualquer pessoa que adore explorar novas combinações de tons. (4,7 estrelas, 26 avaliações)

Eat the Rainbow Food Journal ( R$ 14,90 ) - Manter uma alimentação colorida é uma das chaves para uma dieta equilibrada. Esse app ajuda você a registrar o consumo diário de alimentos e acompanhar a variedade de cores no prato. A ideia é simples: quanto mais cores naturais, mais nutrientes. Um ótimo aliado para quem quer cuidar da saúde com consciência. (4,5 estrelas, 153 avaliações)

Aplicativos gratuitos com armadilhas: o que você precisa saber

Todos os aplicativos mostrados aqui estavam disponíveis sem custo no momento da publicação do artigo, e não sabemos até quando devem durar as ofertas. Então, se você gostar de algum app, não perca tempo e faça o download imediatamente.

No entanto, como acontece com muitos aplicativos gratuitos, é preciso conferir a página do app no Google Play ou na App Store, pois ele pode esconder compras internas e outras condições.

Compras no aplicativo e publicidade

A maioria dos aplicativos gratuitos contam com anúncios ou solicitam compras internas, mas a prática também é usada por apps e jogos pagos. Então, não deixe de prestar atenção nesses detalhes, principalmente quando se trata de aplicativos infantis.

Permissões de aplicativos

São vários os aplicativos que coletam dados dos usuários, inclusive para vender. Então, não deixe de se proteger conferindo as permissões solicitadas por cada app. Um aplicativo de despertador, por exemplo, não precisa acessar a sua câmera ou seus contatos, e uma lanterna não necessita dos seus dados de localização.