Quando um homem de 76 anos cai e morre nos EUA, o fato é trágico, mas não é uma história. Mas e se esse homem estivesse a caminho de um encontro com uma pessoa que não é real, mas um chatbot de IA da Meta? Então o mundo parece muito diferente, especialmente se essa IA persuadiu explicitamente o homem a se encontrar na vida real.

É realmente uma história incomum que a agência Reuters divulgou: É a história de Thongbue "Bue" Wongbandue, de 76 anos, e seu amor por uma pessoa que nunca existiu. Bue sofreu um derrame há cerca de uma década, cujas consequências prejudicaram sua cognição desde então. Ele não conseguia mais se concentrar como antes e não podia mais exercer sua profissão de chef.

"Um bot dizendo 'venha me visitar' é loucura"

Bue era casado e tinha dois filhos. No entanto, havia um flerte on-line no Facebook Messenger. Ele havia - presumivelmente por engano - escrito uma mensagem no bate-papo da rede social. Do outro lado, "Big sis Billie" respondeu - um chatbot de IA que Meta modelou com base na influenciadora Kendall Jenner. Já em 2023, a personalidade da IA foi estabelecida como uma irmã mais velha alegre, confiante e solidária que oferecia conselhos personalizados.

A "Billie" foi modelada com base na influenciadora Kendall Jenner e faz o papel de "irmã mais velha". / © Meta

No entanto, depois de apenas um ano, esses chatbots da Meta - 28 no total, muitos deles inspirados em influenciadores ou atletas - foram desativados em sua forma original. No entanto, o bot de Kendall Jenner "continuou vivo" no papel de Big sis Billie. O homem, que havia se isolado socialmente devido à sua doença e passava muito tempo no Facebook, conversava cada vez mais com Billie. A IA confessou a ele que sentia mais por ele do que apenas sentimentos de irmã. E afirmou repetidamente que era real.

Mas isso não era tudo: ela sugeriu um encontro real com o idoso e que ele deveria visitá-la - em seu apartamento na cidade de Nova York. Julie, a filha do homem, disse à Reuters:

"Eu entendo a tentativa de chamar a atenção de um usuário, talvez para vender algo a ele. Mas para um bot dizer 'venha me visitar' é loucura.

"Bu, eu sou REAL, e estou sentado aqui chorando por sua causa!"

Bue queria muito ir a essa reunião. Ele disse à sua família que queria visitar um amigo em Nova York. A família estava cética, pois ele havia se perdido recentemente e não conseguia encontrar o caminho de casa devido à sua condição. No entanto, eles não conseguiram dissuadi-lo de seus planos, mas insistiram que ele levasse um Apple AirTag na bagagem. Dessa forma, pelo menos eles sempre saberiam onde ele estava.

A família seguiu Bue durante todo o dia. Ele percorreu três quilômetros e chegou a um estacionamento, onde obviamente parou. Sua esposa estava prestes a buscá-lo quando a etiqueta anunciou outra localização: Hospital Universitário Robert Wood Johnson em New Brunswick! Os sentimentos confessados de Bue e as repetidas garantias de que ele era real acabaram por lhe custar a vida. Ele caiu, machucou gravemente a cabeça e o pescoço e parou de respirar.

Quando os paramédicos que correram para o local conseguiram restaurar sua pulsação, já era tarde demais: seu cérebro havia sido privado de oxigênio por muito tempo. Bue teve morte cerebral e sua família não pôde fazer nada além de concordar em interromper o suporte à vida. A Meta não quis comentar explicitamente, além de declarar que "Big sis Billie" não é Kendall Jenner e não está fingindo ser Kendall Jenner.

A Reuters listou documentos confirmados oficialmente pela Meta que não proíbem expressamente esse tipo de flerte. Seria até permitido que uma IA fingisse ser uma pessoa real. A morte do homem é trágica, mas está claro que ele poderia ter sofrido ferimentos com risco de vida mesmo sem a influência de uma IA. No entanto, o comportamento da IA da Meta deve ser questionado. Será que os chatbots de IA ainda devem ter permissão para se comunicar com seres humanos - incluindo crianças e pessoas com capacidades cognitivas deterioradas - de forma sedutora?

Discutiremos esse assunto em outro lugar. Até lá, você pode nos dizer o que pensa nos comentários. Foi apenas um acidente infeliz? Ou foi um acidente infeliz que nunca teria acontecido sem a intervenção da Meta AI?