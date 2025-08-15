As ameaças à segurança digital estão se tornando mais sofisticadas e mais difíceis de detectar, o que gera sérias preocupações para os usuários de celulares. Um novo caso destaca esse risco crescente, já que os usuários do Android estão sendo alertados sobre uma nova campanha de spyware que rouba dados confidenciais, incluindo senhas e imagens. Veja a seguir o que vocês precisam saber e como se proteger.

O malware é apresentado de várias formas, incluindo spyware e infostealers. Ambos são projetados para enganar os usuários e fazê-los pensar que são aplicativos legítimos e, em seguida, monitorar secretamente a atividade e roubar informações pessoais. A ameaça mais recente, descoberta pela Kaspersky Lab e denominada LunaSpy, parece combinar os dois tipos, o que a torna especialmente perigosa.

Como o LunaSpy funciona e é distribuído

De acordo com a Kaspersky, o LunaSpy tem como alvo os usuários do Android e se espalha por meio de aplicativos de mensagens populares, como o Telegram. Ele se disfarça como um antivírus ou aplicativo de segurança bancária para ganhar confiança. O malware é normalmente enviado por contatos desconhecidos ou contas comprometidas, e também pode circular por canais de grupo.

Uma vez instalado em um telefone ou tablet, o LunaSpy alerta o usuário sobre falsas ameaças à segurança e solicita que ele conceda permissões de acesso. Essas permissões permitem que o aplicativo colete senhas, arquivos de mídia e mensagens de texto, que são enviados para servidores remotos controlados pelos invasores.

Além do roubo de dados, o LunaSpy também pode gravar a tela do dispositivo, rastrear a localização e ativar o microfone e a câmera para espionar o usuário. Essas gravações são transmitidas para domínios e endereços IP vinculados aos agentes da ameaça.

A Kaspersky informa que o LunaSpy está ativo desde o final de fevereiro de 2025. Embora a escala total do ataque ainda não esteja clara, a empresa observa que o malware é frequentemente usado junto com outras ferramentas maliciosas, o que o torna parte de uma estratégia mais ampla.

Como proteger seu dispositivo contra malware

Os dispositivos Android mais antigos e os sistemas operacionais desatualizados são especialmente vulneráveis devido aos recursos de segurança mais fracos. Mas qualquer pessoa pode ser alvo se não for cuidadosa.

Por outro lado, esses tipos de aplicativos mal-intencionados podem ser facilmente evitados, desde que você tome certos cuidados.

O Android 15 e o Android 16 agora vêm com um novo recurso de Proteção Avançada. / © nextpit

Uma das proteções mais recomendadas é nunca instalar apps distribuídos por mensagens ou de alguém que você não conheça. Embora o sistema Android tenha a instalação de aplicativos fora da Play Store ativada por padrão, os usuários de versões anteriores devem acessar as configurações do aplicativo e ativar o recurso.

Você também pode remover as permissões de aplicativos suspeitos ou desinstalá-los completamente. Mas se você acha que seu celular e seus dados já foram comprometidos, pode ativar as proteções do dispositivo e alterar suas senhas.

Quais etapas e ferramentas você recomenda para manter seu celular seguro?