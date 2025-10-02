Os AirPods Pro da Apple são amplamente considerados entre os melhores fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído. Com os AirPods Pro 3, a longa espera valeu a pena, pois a Apple trouxe melhorias na qualidade do som e no cancelamento ativo de ruído. No entanto, uma falha persistente permanece das gerações anteriores: baixa capacidade de reparo.

Os AirPods Pro 3 não são apenas uma atualização. Eles são uma revisão completa dos AirPods Pro 2 (análise). Eles apresentam um novo chip H2, um sensor de frequência cardíaca integrado, maior duração da bateria, componentes internos redesenhados e um formato mais leve. Esses aprimoramentos também podem explicar por que a Apple não melhorou a capacidade de reparo de seus fones de ouvido de última geração.

Os AirPods Pro 3 são impossíveis de consertar

No último vídeo de desmontagem da iFixit, os AirPods Pro 3 foram considerados extremamente difíceis de desmontar e praticamente impossíveis de consertar sem danificar a caixa.

Conforme mostrado no vídeo, o acesso às partes internas é semelhante ao das versões anteriores. É necessário um aquecimento intenso para amolecer o adesivo que prende a parte superior do fone de ouvido. A iFixit conseguiu separar a parte superior da carcaça, mas deixou arranhões perceptíveis ao redor da tampa.

A célula da bateria de 0,221 Wh tem um conector flexível que, tecnicamente, pode ser removido, mas estava colado na carcaça que a iFixit retirou. Como nos modelos anteriores, a bateria é selada no lugar, o que inviabiliza a substituição.

O acesso aos demais componentes internos mostrou-se ainda mais desafiador. Os cabos flexíveis são extremamente finos e bem colados, tornando a remoção praticamente impossível sem rasgá-los. Esses cabos cobrem o novo chip de áudio H2 e o conjunto de microfones.

O estojo de carregamento é igualmente complexo. Embora existam alguns ajustes internos, como almofadas magnéticas reposicionadas para o carregamento sem fio, o design geral continua sendo de difícil manutenção.

A tomografia computadorizada dos AirPods Pro 3 da Apple e de seu estojo de carregamento revela os componentes internos reprojetados. / © Apple

Em última análise, a iFixit atribuiu ao AirPods Pro 3 uma pontuação de zero em reparabilidade. Embora a bateria possa ser tecnicamente removida, o processo é tão destrutivo que os usuários ficam com poucas opções se um fone de ouvido for danificado ou se a bateria se degradar com o tempo. A única solução viável é comprar um fone de ouvido substituto ou um conjunto totalmente novo.

Essa falta de possibilidade de reparo contrasta com os esforços mais amplos de sustentabilidade da Apple. Muitos de seus outros produtos, como iPhones, iPads e Macs, suportam reparos DIY e oferecem peças de reposição genuínas. É claro que o design compacto e complexo dos fones de ouvido apresenta desafios únicos em comparação com dispositivos maiores.

Ainda assim, fica a pergunta: essas melhorias valem a pena, sabendo que os AirPods Pro 3 não podem ser consertados? Compartilhe sua opinião nos comentários.