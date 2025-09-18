Apple Explica Aumento de Consumo Após Atualizar o iPhone

Muitos de vocês já devem ter passado por isso: Imediatamente após a instalação de uma nova versão do iOS, o iPhone esquenta visivelmente. Às vezes, os aplicativos que já foram instalados demoram a responder, enquanto o nível de carga da bateria cai muito mais rápido do que o normal. Esse comportamento não é incomum e não é novidade. Isso também pode ser observado mais uma vez com a última atualização do iOS 26 . A Apple agora explica em um documento de suporte oficial quais processos estão sendo executados em segundo plano e por que o dispositivo requer mais energia durante essa fase.

iOS atualizado: Por que a bateria do iPhone se esgota tão rapidamente

Em um documento de suporte, a Apple explica as razões por trás do aumento de curto prazo no consumo de energia. Os processos que foram parte integrante do processo de atualização durante anos foram, finalmente, confirmados em detalhes. Especialmente após atualizações extensas, como o iOS 26.0, o iPhone - assim como o iPad ou o Mac - executa várias tarefas adicionais em segundo plano.

Isso inclui a configuração de determinadas funções novamente, a indexação de arquivos para a pesquisa em todo o sistema e o recarregamento de dados adicionais para aplicativos pré-instalados. Os aplicativos instalados também são atualizados e otimizados ao mesmo tempo.

Todos esses processos inevitavelmente levam a um aumento significativo no consumo de energia imediatamente após a instalação e, ao mesmo tempo, o dispositivo esquenta. Observações desse tipo são, portanto, um comportamento normal e não uma indicação de defeito.

O tempo de duração desse aumento de atividade depende do modelo e das configurações individuais. Em alguns casos, o sistema se estabiliza após apenas algumas horas; em outros, pode levar vários dias. Além disso, as funções, como as fornecidas pelo iOS 26, também podem ter um impacto de longo prazo na duração da bateria. Portanto, não se pode descartar uma autonomia um pouco menor a longo prazo. Isso também é normal e, infelizmente, faz parte da vida cotidiana dos usuários de smartphones.