Há muitos rumores de que a Apple entrará para o clube dos celulares ultrafinos com o iPhone 17 Air como seu primeiro lançamento, que se acredita ser o iPhone mais fino até hoje. Mas, além de sua espessura recorde, o dispositivo poderia oferecer uma clara vantagem sobre os modelos iPhone Pro Max e até mesmo o Plus.

Com o lançamento do outono à vista, estamos começando a pescar mais detalhes sobre a linha 2025 do iPhone, incluindo o suposto novo iPhone 17 Air. As informações mais recentes são provenientes da atualização do iOS 26 Developer Beta 2, que agora está sendo lançada para os testadores.

Conforme descoberto no código pela Macworld, há uma dica sobre a especificação da tela do iPhone fino por meio de seus papéis de parede. Dessa forma, há suporte para uma nova resolução de 1260 x 2736 pixels e, curiosamente, nenhum modelo atual do iPhone corresponde a esse valor.

A agência sugere que isso poderia ser para o futuro iPhone 17 Air, dando credibilidade à existência do dispositivo. Coincidentemente, isso se alinha com a resolução compartilhada pelo informante e analista Ming-Chi Kuo no início deste ano (via Macrumors). Kuo também esclareceu o tamanho da tela do iPhone 17 Air, que, segundo ele, mede 6,6 polegadas de largura, o que se encaixa na resolução do painel revelada.

Qual é a vantagem do iPhone 17 Air, além da espessura?

Caso se concretize, o iPhone 17 Air terá uma tela mais estreita do que os modelos Pro Max e Plus existentes, que atualmente apresentam telas de 6,9 polegadas e 6,8 polegadas, respectivamente. As telas maiores desses modelos têm sido um problema para alguns usuários, contribuindo para que os iPhones se tornem mais volumosos.

iPhone 17 Air de lado / © nextpit

Com um chassi notavelmente mais fino e mais leve e uma tela menos pesada, o iPhone 17 Air poderia oferecer melhor manuseio para alguns usuários, especialmente aqueles que priorizam a portabilidade.

É claro que há compromissos a serem considerados em um formato ultrafino e leve. No caso do iPhone 17 Air, as renderizações indicam que ele possui uma única câmera na parte traseira. Além disso, ele também poderia ter uma bateria menor, o que poderia resultar em um tempo de funcionamento mais curto.

Não está claro quais outros recursos serão trocados ou deixados de lado para manter o formato elegante. No entanto, o que está claro é que o primeiro iPhone "Air" pode ser destinado a um novo grupo de usuários que não querem o volume dos outros modelos de iPhone.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

O que você preferem: um telefone fino ou um robusto com especificações completas? Você consideraria mudar para o iPhone 17 Air quando ele for lançado?