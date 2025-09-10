A Apple revelou a nova geração do iPhone - e está lançando quatro modelos de uma só vez: o iPhone 17 normal, o novo iPhone Air e o iPhone 17 Pro em dois tamanhos.

iPhone 17: tela maior, mais recursos Pro

O modelo padrão aumenta de 6,1 para 6,3 polegadas, mas permanece com o mesmo tamanho na mão graças às bordas mais estreitas. Por fim, há também uma taxa de atualização de 120 Hertz - que foi frequentemente citada como a maior crítica aos iPhones comuns nos anos anteriores. Pela primeira vez, há também uma tela "Always on", maior brilho de até 3.000 nits (pico) e um novo revestimento antirreflexo para evitar reflexos na luz do sol.

Visualmente, tudo permanece igual, com exceção das novas cores. O chip A19 é usado em seu interior, o que, de acordo com a Apple, é mais eficiente em termos de energia e, portanto, deve garantir uma vida útil mais longa da bateria. O carregamento agora também é mais rápido. A Apple promete 50% em cerca de 20 minutos.

A câmera traseira foi aprimorada apenas em detalhes, mas a câmera frontal é completamente nova: um sensor quadrado que permite alternar entre o formato retrato e paisagem sem a necessidade de virar o smartphone. Essa tecnologia é única em smartphones e provavelmente encontrará muitos imitadores nos próximos anos. A resolução é de 18 megapixels e o campo de visão foi ampliado para fotos em grupo.

Apple iPhone 17 em todas as cores / © Apple

iPhone Air: mais fino do que nunca

Com apenas 5,6 milímetros, o iPhone Air é o smartphone mais fino do mundo - ainda mais fino que o Galaxy S25 Edge da Samsung. De acordo com a Apple, ele é mais estável do que todas as gerações anteriores do iPhone. Isso é possível graças a uma estrutura de titânio e ao novo vidro Ceramic Shield 2 na parte frontal e traseira. A tela de 6,5 polegadas fica entre o iPhone 17 e o modelo Plus, que foi descontinuado. Há apenas uma câmera na parte traseira com resolução de 48 megapixels e "zoom óptico" de 2x por meio do corte (crop) na captura do sensor.

Em seu interior está o chip A19 Pro, atualmente o processador de smartphone mais rápido do mercado. Para abrir espaço para a bateria, a Apple dispensou um slot SIM em todo o mundo - o eSIM é obrigatório. Nosso teste mostrará a boa duração da bateria. A Apple promete até 27 horas de reprodução de vídeo - isso é mais do que o iPhone 16, mas um pouco menos do que o novo iPhone 17.

Apple iPhone Air em todas as cores / © Apple

iPhone 17 Pro: Novo design, câmeras mais potentes

O modelo Pro vem em uma estrutura unibody de alumínio completamente nova e não mais com titânio. A área elevada da câmera cria espaço para antenas e outros componentes, de modo que uma bateria maior possa ser instalada mais abaixo. Ele está disponível com uma tela de 6,3 ou 6,9 polegadas, cada uma com um chip A19 Pro e gerenciamento de calor aprimorado para evitar o superaquecimento.

Isso deve eliminar outro ponto de crítica de que os iPhones anteriormente tinham que reduzir rapidamente o brilho da tela em alto desempenho para evitar o superaquecimento. De acordo com a Apple, o iPhone 17 Pro oferece um gerenciamento de calor 40% melhor do que seu antecessor.

A câmera também recebeu uma grande atualização: pela primeira vez, todos os três sensores oferecem uma resolução de 48 megapixels. O sensor principal é maior do que antes e permite melhores fotos com pouca luz. A câmera telefoto agora oferece zoom óptico de 4x e ampliação óptica de 8x por meio do corte do sensor. A Apple já vem usando a mesma tecnologia há várias gerações para o zoom de 2x com a câmera principal, enquanto o zoom digital é possível até 40x.

Quanto custam os novos iPhones?

Todos os modelos começam com 256 GB de memória, sendo possível até 2 TB. As pré-encomendas já estão abertas, com entregas a partir de 19 de setembro. Como esperado, pode haver tempos de espera de várias semanas, dependendo do modelo, da cor e da configuração da memória, devido à alta demanda.

iPhone 17: a partir de R$ 7.999.

iPhone Air: a partir de R$ 10.499.

iPhone 17 Pro: a partir de R$ 11.499 (6,3 polegadas) / R$ 12.499 (6,9 polegadas)

O iPhone 16e (R$ 5.799) e o iPhone 16 (R$ 6.799) e 16 Plus (R$ 8.499) permanecem à venda.