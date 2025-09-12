iOS 26: A Atualização do iPhone Já Está Disponível Para Download

A Apple lançou a próxima geração de seus sistemas operacionais. A atualização do iOS 26 já está disponível para download para milhões de iPhones. Além de novas funções, a versão inclui várias melhorias detalhadas e ajustes relacionados à segurança. Ao mesmo tempo, a Apple também lançou softwares atualizados para Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro. O novo design, que leva o nome de "Liquid Glass", está no centro de todos os sistemas.

iOS 26, iPadOS 26 e mais: novas atualizações já disponíveis

As novas versões já estão disponíveis para download nos servidores da Apple. O iOS 26 é a atualização para iPhones deste ano. Os números de versão de todas as atualizações agora são baseados no ano - daí o grande salto em relação ao iOS 18. Ele pode ser instalado em dispositivos a partir do iPhone 11 e do iPhone SE (2ª geração). Os modelos mais antigos estão excluídos. No entanto, a Apple continuará a fornecer atualizações relacionadas à segurança para eles.

O Apple Watch também está recebendo uma atualização: o watchOS 26 está disponível para modelos da Série 6, o Apple Watch SE (2ª geração e mais recente) e todas as variantes do Apple Watch Ultra. Para o Mac, está sendo lançado o macOS Tahoe 26, que é compatível com todos os computadores com Apple Silicon e Macs Intel selecionados.

A instalação no iPhone e no iPad é realizada como de costume por meio das configurações em Geral > Atualização de software. Após o download e a reinicialização, o iOS 26 estará pronto para ser usado. No Apple Watch, a atualização pode ser selecionada e instalada por meio do aplicativo Watch no iPhone ou diretamente no smartwatch. No Mac, o macOS 26 aparece nas configurações do sistema em Geral > Atualização de software.

Os novos recursos mais importantes das atualizações

O foco está no iOS 26 com mudanças visíveis. O componente central é o novo e às vezes controverso design Liquid Glass, que também está sendo introduzido em outras plataformas. Durante a fase beta, que está sendo executada desde junho, a legibilidade do design foi repetidamente criticada. A Apple fez melhorias em muitas áreas, mas ainda não se sabe como a ampla base de usuários reagirá ao novo visual.

Alguns dos novos recursos afetam várias classes de dispositivos. Por exemplo, o watchOS 26 também apresenta o design revisado. No entanto, ele também expande o aplicativo Workout para incluir o Workout Buddy. Esse assistente de voz fornece feedback durante o treinamento, por exemplo, sobre a frequência cardíaca, a distância ou as metas alcançadas.

Além do visual de vidro,o iPadOS 26 traz um novo sistema de gerenciamento de janelas. Isso deve tornar a multitarefa no tablet muito mais intuitiva e eficiente no futuro.

Como de costume, todas as atualizações estão disponíveis imediatamente e podem ser instaladas em todos os dispositivos compatíveis sem espera.