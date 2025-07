O chip M4 da Apple fez sua estreia surpresa na dupla do iPad Pro (teste) em maio do ano passado, antes de chegar ao MacBook Pro (teste). Essa foi a primeira mudança na estratégia da Apple, que optou por utilizar seus novos processadores em seus tablets. Este ano parece que não será diferente.

Primeiro dispositivo a ser executado na plataforma M5 da Apple

Mark Gurman, da Bloomberg, informa que o próximo chipset M da Apple poderá ser apresentado junto com o novo iPad Pro (2025) no final do primavera (outono no hemisfério norte). Ainda não há um cronograma exato, mas é provável que seja após o lançamento do iPhone 17, o que o colocaria entre outubro ou novembro, com base na cadência usual de lançamentos do iPad Pro e do MacBook.

Gurman acrescentou que talvez não haja um novo MacBook este ano. Em vez disso, o lançamento dos próximos laptops da Apple poderia ser adiado para 2026. Esse suposto cronograma tornaria o chip M5 exclusivo para o iPad Pro até a chegada de novos MacBooks ou Macs.

SoC M4 da Apple com as principais especificações. / © Apple

Há rumores de que o processador M5 básico, juntamente com suas outras variantes M5, utilizará o processo de 3 nm de terceira geração da TSMC. Não há dados concretos sobre o quanto o M5 poderia ser mais rápido, mas há informações de que ele solucionará as deficiências do M4, especialmente no departamento de GPU.

Dessa forma, o M5 poderia receber maiores ganhos em termos de gráficos ao integrar novamente a arquitetura avançada da GPU. Mas, em termos de geração, ainda poderemos ver o fabricante do iPhone introduzir um aumento considerável no desempenho da CPU.

As condições térmicas e a eficiência são outras áreas que também poderiam receber melhorias, considerando que o M4 só adicionou um aumento marginalmente melhor nessas seções. Da mesma forma, o mecanismo neural do chip poderia trazer atualizações, adicionando recursos para IA em tempo real e tarefas de aprendizado de máquina.

Com o outono já à vista, é provável que vejamos mais detalhes sobre o novo iPad Pro e o chipset M5 ganharem força nas próximas semanas ou meses.

Você acha que a espera pelo M5 valeria a pena, considerando essas melhorias em relação ao atual chipset M4?