Durante anos, a Apple se distanciou da ideia de que as telas sensíveis ao toque teriam lugar nos MacBooks. Apesar dos rumores persistentes, a empresa manteve-se firme em sua crença de que telas touch eram exclusividade para seus iPads . Mas essa postura pode estar mudando. Um novo boato reacende a possibilidade de um MacBook touchscreen. E, desta vez, há evidências que comprovam isso.

MacBook com tela sensível ao toque em 2026?

O analista Ming-Chi Kuo tuitou no X que os futuros MacBooks finalmente integrarão painéis sensíveis ao toque. Kuo acredita que a decisão da Apple decorre de observações de longo prazo de que as telas sensíveis ao toque aumentam a produtividade e a experiência do usuário nos iPads.

Ele observou ainda que o primeiro MacBook com tela sensível ao toque deve entrar em produção em massa no final de 2026, estreando com o MacBook Pro OLED. Um MacBook de segunda geração equipado com o chipset da série A da Apple também poderá incluir suporte à tela sensível ao toque, previsto para 2027.

MacBook models will feature a touch panel for the first time, further blurring the line with the iPad. This shift appears to reflect Apple’s long-term observation of iPad user behavior, indicating that in certain scenarios, touch controls can enhance both productivity and the… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 17, 2025

O boato de Kuo baseia-se na análise da cadeia de suprimentos, o que dá credibilidade à possibilidade de a Apple adotar telas sensíveis ao toque em seus laptops. Entretanto, tais previsões nem sempre são garantidas.

Curiosamente, a previsão de Kuo ecoa um boato de 2023 de Mark Gurman, da Bloomberg, que afirmou que a Apple estava considerando o lançamento de um MacBook Pro com tela sensível ao toque em 2025. Mas com o ano chegando ao fim e sem detalhes concretos ainda, esse cronograma parece ter mudado.

Estamos nos encaminhando para uma experiência híbrida iPad-MacBook?

Independentemente de esse boato se concretizar ou não, há um apoio crescente à ideia de um MacBook com tela sensível ao toque. A Apple tem mesclado constantemente recursos inspirados no macOS ao iPadOS, tornando ainda mais tênue a linha entre seus laptops e tablets. No iPadOS 26, a Apple introduziu uma barra de menus no estilo do macOS, além de redimensionamento e reposicionamento de janelas mais flexíveis por meio do Stage Manager.

A Apple continuou a aprimorar seus tablets iPad, oferecendo, por exemplo, teclados melhores, para torná-los alternativas confiáveis aos laptops. / © nextpit

Se a Apple realmente pretende trazer a funcionalidade de toque para os futuros MacBooks, faria sentido que certos recursos do iPadOS, como botões maiores, elementos de interface de usuário amigáveis ao toque e até mesmo suporte ao Apple Pencil, fossem transferidos para o macOS.

Enquanto isso, os laptops com tela sensível ao toque não são mais um nicho. Há muitos anos, a linha Surface da Microsoft oferece laptops habilitados para toque e híbridos, e muitos dos Chromebooks do Google apresentam painéis sensíveis ao toque desde o início. Com o enorme alcance da Apple no mercado de laptops, um MacBook com tela sensível ao toque poderia rapidamente ganhar força.

Pessoalmente, acho que é o momento certo para a Apple adotar as telas sensíveis ao toque. Isso poderia melhorar a usabilidade e dar aos usuários a opção de confiar apenas em um MacBook, sem precisar de um iPad como dispositivo secundário.

O que você acha de um MacBook com tela sensível ao toque? Isso melhoraria seu fluxo de trabalho ou mudaria a forma como você usa o dispositivo?