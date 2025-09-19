Atualize Agora seu Apple Watch e Conheça 10 Recursos Poderosos do watchOS 26

A Apple lançou oficialmente o watchOS 26! A boa notícia é que, mesmo que você tenha um Apple Watch mais antigo, pode aproveitar a maioria dos novos recursos atualizando o software. Desde melhorias no rastreamento de saúde até treinos mais inteligentes e um visual renovado, tem bastante novidade para explorar assim que você fizer a atualização.

Antes de falar sobre os recursos, vale esclarecer a compatibilidade: o watchOS 26 está disponível para o Apple Watch Series 6 e modelos mais recentes, Apple Watch SE (2022) e todos os modelos Apple Watch Ultra. Porém, nem todas as funções estão disponíveis em todos os relógios, então vou dividir os detalhes abaixo para deixar tudo mais claro.

1. Um novo visual com Liquid Glass

Primeiramente, vamos começar pelo óbvio: o design. A nova linguagem de design Liquid Glass leva ao relógio um ar mais moderno e imersivo. Inspirada no Apple Vision Pro, ela deixa os ícones e menus mais nítidos, enquanto as animações parecem flutuar sobre a tela, criando uma sensação de profundidade e refinamento.

Ainda que as mudanças não sejam tão grandes no Apple Watch quanto no iPhone, existe um truque para destacar ainda mais os visuais: vá até as configurações de Acessibilidade no relógio e ative a opção Reduzir Transparência para melhorar o contraste. Se ainda quiser potencializar esse efeito, você também pode aumentar o contraste no mesmo menu.

Você pode reduzir a transparência nas configurações para aumentar o contraste e deixar o novo design Liquid Glass ainda mais nítido. / © nextpit

2. Registro de sono para todos

O rastreamento do sono ganhou uma grande atualização no watchOS 26. Agora, você recebe uma pontuação de sono todas as manhãs, resumindo a qualidade do seu descanso com base na duração, consistência e interrupções. Esses dados podem ser acessados facilmente no aplicativo Sono, no Smart Stack ou até mesmo no mostrador do relógio. E, como sempre, você também encontra informações mais detalhadas no aplicativo Saúde.

A nova pontuação de sono no watchOS 26 entrega uma visão clara da qualidade do seu descanso noturno, facilitando o acompanhamento e te ajudando a melhorar seus hábitos de sono. / © nextpit

3. Exercícios mais inteligentes

O aplicativo Treino foi redesenhado para facilitar a navegação, deixando mais simples a hora de encontrar seus exercícios favoritos, configurar intervalos ou acompanhar sessões de corrida. A integração com músicas também ficou mais inteligente, com o Apple Music sugerindo playlists que combinam com o seu tipo e histórico de treinos.

O aplicativo agora traz um atalho para o novo Workout Buddy da Apple. A novidade utiliza o aprendizado de máquina e vozes inspiradas nos treinadores do Fitness+ para oferecer motivação e feedback em tempo real. Isso é ótimo para quem treina de forma casual, mas será preciso usar fones de ouvido Bluetooth conectados ao relógio ou ao iPhone, já que o acompanhamento é feito por áudio.

O rastreamento de ciclismo no watchOS 26 ficou mais inteligente, ajudando você a monitorar sua saúde e identificar tendências diretamente no seu pulso. / © nextpit

4. Smart Stack sensível ao contexto

O Smart Stack do watchOS 26 agora antecipa quais widgets você vai precisar com base no horário, local e seus hábitos. Se você costuma começar a se exercitar depois do trabalho, por exemplo, o atalho para o treino estará logo ali quando você olhar para o pulso. Se estiver viajando, ele pode mostrar bilhetes de transporte público ou atualizações do clima automaticamente.

5. Notas em seu pulso

O aplicativo Notas também chega ao Apple Watch. Nele, você pode criar notas rapidamente usando ditado, a Siri ou o pequeno teclado, além de fixar as mais importantes e sincronizar tudo com o iPhone. Para mim, a criação de notas não é tão essencial quanto poder consultá-las no pulso sempre que eu precisar.

6. Mensagens mais inteligentes

A comunicação fica ainda mais prática com o watchOS 26. O aplicativo Mensagens agora sugere ações rápidas, como compartilhar sua localização ou iniciar um Check-in, direto na conversa. As Respostas Inteligentes aprimoradas usam um modelo de linguagem atualizado no dispositivo para gerar respostas mais naturais e contextualizadas, economizando seu tempo ao responder pelo Apple Watch.

7. Ruído escuro e controles personalizados

O watchOS 26 permite que desenvolvedores adicionem botões personalizados à Central de Controle, para que aplicativos como o Dark Noise possam criar atalhos rápidos no relógio. Isso significa que você pode iniciar ruídos brancos ou sons ambientes com um toque, sem precisar pegar o iPhone ou navegar pelos menus. Também percebi que serviços de VPN, como o Surfshark, agora são compatíveis, algo que antes não estava disponível para mim.

Com o watchOS 26, o Smart Stack agora pode mostrar widgets úteis, como atualizações do clima. / © nextpit

8. Gesto de movimento do pulso (Series 9, Ultra 2 e mais recentes)

Já escrevi um artigo dedicado a esse recurso porque considero ele extremamente útil. O gesto Wrist Flick permite que você ignore notificações, silencie chamadas, cronômetros ou alarmes, ou volte ao mostrador do relógio com um simples movimento do pulso. Isso torna o uso com uma mão só muito mais prático, principalmente quando a outra está ocupada.

Aqui está a limitação: esse recurso só está disponível no Apple Watch Series 9 e posteriores, e também no Ultra 2 e modelos mais recentes, pois depende de um hardware específico.

9. Volume adaptável (Series 9, Ultra 2 e mais recentes)

O Apple Watch agora ajusta automaticamente o volume de notificações, alarmes e chamadas, de acordo com o nível de ruído ao redor. Isso é útil na hora alternar entre ambientes internos silenciosos e lugares externos mais barulhentos. O recurso é opcional e pode ser ativado em Resposta Tátil e Som nas configurações do relógio.

10. Assistência à espera e triagem de chamadas (precisa de um iPhone por perto)

Esses são recursos que você não percebe o valor até precisar deles. Com o Hold Assist, o relógio te mantém na linha enquanto está no modo de espera, e avisa quando um atendente estiver disponível. O Call Screening permite ver quem está ligando e o motivo da ligação antes de atender, te ajudando a filtrar chamadas indesejadas.

Bônus: Notificações de hipertensão (Series 9, Ultra 2 e mais recentes)

Já escrevi sobre esse recurso em um artigo anteriormente, e o considero uma adição muito bem-vinda para quem usa o Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2. Ele monitora tendências da pressão arterial ao longo de 30 dias, e avisa se detectar sinais de hipertensão crônica. O recurso é voltado para usuários com mais de 22 anos que não estejam em gestação e que não tenham sido diagnosticados com hipertensão, oferecendo uma camada extra de cuidado com a saúde do coração.

Bônus para quem tem o Series 10

O novo recurso Always-On de 1Hz faz com que o ponteiro de segundos se mova em tempo real em mais de 20 mostradores, em vez de ficar parado. Assim, você consegue ver cada segundo passar.

É isso! Esses são os recursos mais interessantes que chegarão ao seu Apple Watch em 2025. A atualização é estável e consistente, permitindo que até modelos mais antigos pareçam quase novos em termos de software, ou pelo menos dando motivos de sobra para você continuar usando relógios antigos. Se você estiver pensando em atualizar seu Apple Watch este ano, confira ainda nossa comparação entre o novo Apple Watch Series 11, Ultra 3 e Watch SE 3.