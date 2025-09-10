À sombra da nova família iPhone 17, a Apple também deu um grande impulso com o Apple Watch. A linha foi ampliada para incluir o Apple Watch Series 11, o Apple Watch Ultra 3 e o Apple Watch SE 3. Incluídos: um novo recurso de satélite para o Ultra e um sensor de pressão arterial há muito aguardado.

Pela primeira vez em três anos, há três novos modelos. Além do Series 11 e do novo Ultra, a Apple está mais uma vez apresentando uma nova geração do SE - agora em sua terceira geração.

Há melhorias tanto no design quanto na funcionalidade. Há 5G em todos os três modelos, com a Apple contando com novos modems em geral. Além do recurso de pressão arterial mencionado anteriormente, outras atualizações de saúde foram adicionadas. A duração da bateria e a velocidade de carregamento também foram aprimoradas.

Apple Watch Series 11: Mais fino e mais robusto

O Apple Watch 11 não é apenas mais fino, mas também duas vezes mais resistente a arranhões graças ao vidro Ion-X. Um novo modem 5G e recursos de saúde aprimorados também estão a bordo. A pressão arterial alta pode ser detectada por meio do sensor cardíaco óptico, embora nem todas as variantes possam ser medidas de forma confiável. O teste terá que mostrar se a função é tão útil quanto esperamos.

Outro novo recurso é uma pontuação de sono que avalia as fases do sono com base em seus dados e na experiência profissional. Já sabemos disso por outros fabricantes - é ótimo que a Apple esteja seguindo o exemplo aqui para todos os três modelos.

Visão geral das funções do novo Apple Watch Series 11. / © Apple

A tela apresenta o design Liquid Glass do watchOS 26 e novos mostradores de relógio. Sob o capô está o processador S10 e em sua vizinhança está a bateria aprimorada, que agora deve durar até 24 horas. Em termos de carregamento rápido, 30 minutos na fonte de alimentação proporcionam uma capacidade impressionante de 80%, e cinco minutos são suficientes para garantir oito horas de rastreamento do sono.

A Apple optou por alumínio reciclado (preto, prata, ouro rosa, cinza espacial) e titânio (natural, ouro, ardósia) para os materiais. Há também novas pulseiras: uma pulseira refletiva da Nike e novas edições da Hermès. O Series 11 custa a partir de R$ 5.499, mas ainda não tem previsão de vendas no Brasil (lá fora as remessas começam no dia 19).

Apple Watch SE 3: uma atualização muito boa

Nem mesmo quem quer economizar saiu de mãos abanando hoje. O novo Apple Watch SE 3 vem com uma tela sempre ativa e o chip S10. No geral, foram feitas muitas melhorias em relação ao seu antecessor. Há suporte para gestos de movimento e foram introduzidos recursos de saúde novos e conhecidos (detecção de apneia do sono, pontuação do sono, detecção de acidentes).

Há também suporte a 5G, um alto-falante para reprodução de mídia e um processo de carregamento mais rápido: 15 minutos fornecem energia para oito horas de uso. No total, a bateria dura até 18 horas.

Visão geral das funções do novo Apple Watch SE 3. / © Apple

O SE 3 começa com um preço de R$ 3.299. Há opções de cores como estrela polar e meia-noite. Assim como o modelo principal, as vendas ainda não têm data definida, enquanto no exterior as vendas começam no dia 19 de setembro.

Apple Watch Ultra 3: o melhor fica ainda melhor

O destaque e carro-chefe dos Apple Watches é e continua sendo a série Ultra. Após a atualização bastante delicada do ano passado, a Apple está lançando agora o Apple Watch Ultra 3 e está atualizando o dispositivo tanto visual quanto funcionalmente.

O OLED de ângulo amplo oferece uma área de superfície mais visível, enquanto a caixa permanece do mesmo tamanho - a Apple aproveita a oportunidade e o chama de "a maior tela do Apple Watch de todos os tempos".

Há também suporte a satélite, que beneficia o Messages e o Find My, entre outros. De acordo com a Apple, o SOS de emergência e o "Onde está?" estão incluídos gratuitamente por dois anos. As funções provavelmente também chegarão à nossa terrinha, mas ainda não há informações sobre quando estarão disponíveis no Brasil.

As funções do novo Apple Watch Ultra 3 em um relance. / © Apple

A medição da pressão arterial e a pontuação do sono também estão integradas ao novo Ultra Watch, como você pode imaginar. O Ultra 3 também tem uma bateria recarregável: os fãs de atividades ao ar livre agora devem poder viajar por até 42 horas seguidas. A diversão está disponível em cor natural ou preta, complementada por novas pulseiras.

Como no caso dos outros modelos, a Apple não definiu uma data de venda para o Brasil, mas é bom já economizar um dinheiro. O Apple Watch Ultra 3 custará à partir de R$ 10.499.

Conclusão

O resultado final é que todos os novos modelos são baseados no chip S10 e em um novo modem 5G - até mesmo a série SE se beneficia disso. O tão aguardado recurso de pressão arterial está disponível, embora seu uso ainda seja limitado. O Sleep Core coloca a Apple em sintonia com a concorrência e o Series 11 também é mais robusto do que os modelos anteriores.

Em suma, a Apple oferece uma atualização sólida que não causa nenhuma sensação real, mas definitivamente também não decepciona. Quem possui os modelos do ano passado provavelmente não encontrará muitos motivos para comprar atualizar este ano. Mas assim que recebermos os dispositivos de teste e pudermos lhe contar mais sobre eles, voltaremos a falar sobre eles.