A One UI 7 foi lançada para celulares e tablets Galaxy, após um lançamento inicial que foi brevemente pausado. Essa atualização do Android 15 chegará inicialmente a dispositivos e países selecionados, com uma distribuição mais ampla para mais modelos esperada nas próximas semanas. A Samsung também expandiu a lista de dispositivos compatíveis.

A Samsung lançou o One UI 7 em 7 de abril de 2025, começando na Coreia do Sul e em partes da Europa, com a Índia e os EUA entre os países que seguiram logo depois. A atualização está disponível inicialmente para a série Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. Houve um pequeno adiamento em 14 de abril devido a bugs, mas a implementação foi retomada em 17 de abril.

Embora se esperasse que o adiamento causasse atrasos em muitos modelos, a Samsung voltou ao cronograma original, com o Galaxy S23, o Galaxy Z Fold 5 e o Galaxy Z Flip 5 sendo lançados em 22 de abril na Coreia do Sul. Com base no padrão de lançamento habitual da Samsung, os dispositivos em outras regiões poderiam receber a atualização no mesmo mês. Enquanto isso, mais modelos globais do Galaxy S24 e S24 Ultra também receberam a atualização.

Para os dispositivos Galaxy S e Z anteriores e a maioria dos telefones da série Galaxy A, incluindo o Galaxy A55, o Galaxy A35 e o Galaxy A15, bem como a série Galaxy Tab A9, a atualização pode ser adiada para junho, conforme sugerido na listagem do aplicativo Members. No entanto, não seria surpreendente se o lançamento para esses dispositivos também começasse no final de maio ou no início de junho, já que a Samsung parece estar cumprindo seu cronograma inicial.

Além disso, a disponibilidade da atualização pode depender de variantes específicas do dispositivo e das restrições da operadora, especialmente para modelos adquiridos por meio de planos de rede móvel.

Resumo da novela: A fase beta da One UI 7 foi lançada no início deste ano, começando com a série Galaxy S24. O lançamento público oficial começou em 7 de abril. Alguns dos mais novos dispositivos intermediários da Samsung, como o Galaxy A56, já vêm com a One UI 7 pré-instalada. Além disso, o programa beta foi recentemente ampliado para incluir mais modelos, incluindo as séries Galaxy S23, Galaxy A55 e Galaxy Tab S9.

Seu Galaxy receberá o Android 15?

Embora a Samsung ainda não tenha divulgado uma lista completa de dispositivos elegíveis para a atualização do Android 15, podemos fazer uma estimativa com base na política de atualização de software da empresa. Em teoria, o One UI 7 deve estar disponível para todos os smartphones e tablets Galaxy que permanecem dentro de sua janela oficial de suporte de software.

Além dos modelos confirmados, compilamos uma lista de outros dispositivos Galaxy que devem receber a atualização, com foco naqueles com suporte de software que se estende até 2025 e além. Essa lista continua sendo especulativa e será atualizada assim que a Samsung confirmar a linha oficial.

Atalho para atualizações por série:

Atualização do Android 15 da série Galaxy A

O A54 foi lançado com o Android 13 e espera-se que receba até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy A05s a confirmar Maio de 2025 Galaxy A06 a confirmar Galaxy A14 4G a confirmar Galaxy A14 5G a confirmar Junho de 2025 Galaxy A15 4G Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A15 5G Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A16 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A24 Junho de 2025 Junho de 2025 Galaxy A25 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A33 Junho de 2025 Junho de 2025 Galaxy A34 Junho de 2025 Junho de 2025 Galaxy A35 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A53 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A54 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A55 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy A73 a confirmar Maio de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy S

Ainda há muito combustível no tanque de atualização do Galaxy S23 Ultra. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy S21 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S21+ Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S21 FE 2°T 2025 Maio de 2025 Galaxy S21 Ultra Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S22 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S22+ Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S22 Ultra Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S23 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S23+ Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S23 FE Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy S23 Ultra Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S24 FE Abril de 2025 Maio de 2025 Galaxy S24 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S24+ Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S24 Ultra Abril de 2025 Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy Z

O Galaxy Z Flip 5 também deve receber suporte até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy Z Flip 3 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Z Flip 4 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Z Flip 5 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy Z Flip 6 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy Z Fold 3 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Z Fold 4 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Z Fold 5 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy Z Fold 6 Abril de 2025 Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy M

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy M14 / F14 a confirmar Maio de 2025 Galaxy M15 / F15 a confirmar Maio de 2025 Galaxy M16 / F16 a confirmar Junho de 2025 Galaxy M33 a confirmar Junho de 2025 Galaxy M34 5G / F34 a confirmar Maio de 2025 Galaxy M35 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy M54 / F54 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy M55 / F55 / C55 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy F56 n/d Maio de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy XCover

O robusto Galaxy XCover 6 Pro é coberto pela mesma política de atualização da família Galaxy S. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy XCover 6 Pro Junho de 2025 Galaxy XCover 7 Junho de 2025 Junho de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy Tab

A (literalmente) grande família Galaxy Tab S9 deve receber o Android 15 antes do final de 2024. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy Tab A9 / A9+ Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab Active 4 Pro Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab Active 5 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S6 Lite 2024 Junho de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S8 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S8+ Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S8 Ultra Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S9 Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S9+ Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S9 Ultra Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ Maio de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S10+ Abril de 2025 Maio de 2025 Galaxy Tab S10 Ultra Abril de 2025 Maio de 2025

O seu dispositivo Samsung Galaxy está na lista? Vocês já receberam a atualização do One UI 7? Diga-nos quais recursos vocês estão mais animados para testar.

O artigo foi atualizado em 20 de junho de 2025, para refletir o lançamento público da atualização One UI 7 da Samsung e a inclusão de outros smartphones e tablets Galaxy, conforme anunciado no aplicativo Samsung Members.