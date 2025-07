Benefícios inesperados: Por que se pendurar em uma barra está se tornando tendência de saúde

Eu acho muito interessante que os novos dispositivos vestíveis estão trazendo recursos que estimam nossa idade biológica a partir da nossa atividade, dados de saúde e comportamento. Mas só ter acesso a esses números não me torna mais saudável. É claro que visualizar essas informações pode me motivar a melhorar ou manter meus hábitos. Porém, no fim das contas, quem constrói uma vida saudável sou eu, não o dispositivo no meu pulso.

E algo que notei de forma muito clara ao usar essas funções nos últimos meses, é a importância de estar ativa. Isso me fez perceber, na realidade, que mesmo pequenos hábitos inseridos no dia a dia podem ter impactos muito positivos no futuro. E não estou falando de mudanças radicais.

Recentemente, fui impactada por uma pesquisa que identificou que a redução de força nas mãos está diretamente associada ao aumento do risco de mortalidade por todas as causas, inclusive doenças cardiovasculares. Ou seja, otimizar sua força de pegada é uma forma simples, rápida e barata de avaliar o risco de morte por doenças cardiovasculares, por exemplo.

Força nas mãos pode indicar envelhecimento?

Em dois estudos diferentes, os resultados foram similares: a força de pegada, ou seja, o quanto você consegue apertar algo com força, está ligada à sua saúde geral. Em uma dessas pesquisas, analisando mais de 140.000 pessoas ao longo de quatro anos, foi descoberto que aqueles com a pegada mais fraca tinham maior probabilidade de morrer por qualquer causa, especialmente por problemas cardíacos, em comparação com as pessoas de pegada mais forte.

O mais curioso é que uma pegada fraca se mostrou um sinal de futuros problemas de saúde ainda maior do que a pressão alta. Só para você ter uma ideia, a hipertensão é um dos principais fatores de mortalidade global, causando cerca de 10 milhões de mortes por ano no mundo todo. Ou seja, a força do seu punho pode ser um alerta importante, talvez até mais do que a pressão arterial.

Agora, olhando para um estudo mais recente (2022), cujo objetivo foi investigar se a força do aperto de mão está ligada ao envelhecimento biológico, medido pela metilação do DNA (um marcador de envelhecimento dos nossos genes). Descobriu-se que homens e mulheres com menor força de pressão manual, ou que tiveram a perda dessa força ao longo do tempo, apresentavam sinais de envelhecimento acelerado.

Um minuto pendurado para uma vida mais saudável?

De acordo com diferentes especialistas, mesmo se pendurar numa barra por alguns segundos por dia faz com que você automaticamente trabalhe e desenvolva a força das mãos. Exercícios como o chamado dead hang (ficar pendurado pelos braços) dão conta disso. A recomendação é começar com 60 segundos por dia.

Em entrevista ao The Guardian, o cirurgião ortopédico Dr. John M. Kirsch explica que, se analisarmos o exercício por grupos musculares, percebemos que a prática vai além de aumentar a força nas mãos. “Eles [quem pratica dead hangs] também fortalecem músculos da parte superior do corpo, como os dorsais e trapézios, localizados no meio e na parte superior das costas, o que ajuda a corrigir alguns problemas posturais que podem surgir ao passar o dia sentado em uma mesa. Além disso, fortalecem os músculos do core, já que você os utiliza para se estabilizar enquanto está pendurado”.

Ou seja, como a força da pegada está diretamente relacionada ao desenvolvimento muscular de outras áreas do corpo, adicionar exercícios como o dead hang ao dia a dia pode impactar diferentes aspectos do corpo, como força e equilíbrio.

Uma dead hang é um exercício simples em que você se pendura em uma barra fixa com os braços totalmente estendidos. Ele fortalece sua pegada, ombros e core. Nada de movimentos muito elaborados, só você e a barra. / © O_Lypa / Shutterstock

Mas como adicionar isso à sua rotina?

Se agora mesmo você for testar quanto tempo consegue ficar pendurado e perceber que não chega nem perto de 1 minuto, não tem problema! Existe uma curva de aprendizado aqui. Comece com 20 segundos e vá aumentando gradualmente. Construir novos hábitos pode ser difícil, então o ideal é evitar frustrações. Escute seu corpo e respeite seus limites.

O mais importante é inserir esse hábito de forma natural no seu dia a dia. Quando isso acontece fica mais fácil aumentar a frequência do exercício.

Assim, se você frequenta uma academia, adicione o dead hang ao seu treino.

Em casa, por exemplo, eu tenho uma barra fixa na porta do quarto. Entre uma ida ao banheiro e outra volta para a mesa, me penduro nela. Eu cronometro o meu dead hang no Apple Watch, uma média de 60 segundos, que vibra quando o tempo termina. Aliás, esse é um ótimo exemplo de como usar a tecnologia a seu favor. Qualquer smartphone serve para marcar o tempo.

Você pode fazer isso várias vezes ao dia depois que criar o hábito. Para quem está em um nível avançado, recomendo explorar os "hangboards", próprios para evoluir ainda mais a pegada.

Não tem academia ou barra em casa? Sem problemas! Em cidades como São Paulo, é fácil encontrar parques com espaços de calistenia. Basta uma busca rápida no seu app de mapas favorito para achar um espaço público de exercícios.

No fim das contas, o importante é que você esteja reforçando a musculatura do corpo, neste caso especial, a parte superior. Afinal, as chances de viver mais e melhor aumentam com práticas saudáveis. Comece com um minuto do seu dia. É o tempo de reiniciar o computador.