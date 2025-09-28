Bluetooth 6.0 Mudará a Maneira Como Você Encontrará Objetos Perdidos

NextPit Control Center MIUI 13
© nextpit
Jade Bryan
Jade Bryan

O Bluetooth Special Interest Group (SIG), que gerencia o padrão Bluetooth, anunciou o Bluetooth 6.0. Essa nova versão vem depois do Bluetooth 5.0, que foi lançado em 2016. Depois de vários anos, o Bluetooth 6.0 apresenta melhorias importantes, especialmente no rastreamento preciso de dispositivos e segurança aprimorada.

O novo Bluetooth 6.0 tem medição de distância "ultra" precisa

O maior recurso do Bluetooth 6.0 é o Channel Sounding, que é um novo recurso de alcance que permite o reconhecimento da distância real dos dispositivos compatíveis. O grupo destacou que esse método pode medir a distância entre dois dispositivos com precisão de até centímetros.

Ele está definido para aprimorar o rastreamento em uma ampla gama de produtos, incluindo aqueles que suportam o "Find My", como os AirPods da Apple e os wearables do Google. E mais do que a distância, ele também pode detectar a presença e encontrar a direção de outro dispositivo habilitado para Bluetooth com precisão exata.

Além disso, o Channel Sounding vem com uma nova segurança multinível para melhorar as proteções contra ataques que se aproveitam do alcance sem fio próximo ou nas proximidades. Isso também será útil para aumentar a segurança em outras frentes, como em chaves digitais para casas inteligentes.

No entanto, a Bluetooth SIG afirma que o Channel Sounding e outros recursos lançados com o Bluetooth 6.0 não significam necessariamente que serão incluídos em todos os dispositivos com o novo padrão sem fio. Em outras palavras, cabe aos fabricantes adotá-los.

Varredura Bluetooth mais inteligente

O Bluetooth 6.0 também adiciona uma varredura mais inteligente. A nova geração utiliza o Bluetooth LE Extended Advertising, que se baseia na filtragem de publicidade baseada em decisões. Isso torna o emparelhamento mais rápido, mais confiável e mais eficiente. O aparelho principal pode dizer se precisa continuar a procurar outros dispositivos Bluetooth nas proximidades ou se deve parar se detectar que não há nenhum hardware no alcance.

Há também uma atualização da latência e da forma como os dados são transferidos com o Bluetooth 6.0 por meio da nova camada de adaptação isócrona (ISOAL). Isso deve beneficiar dispositivos como fones de ouvido e smartwatches, pois mais dados podem ser enviados ou recebidos em pacotes menores.

Não está claro quando o padrão sem fio estará amplamente disponível. Também há poucos dispositivos anunciados até o momento que suportam o Bluetooth 6.0.

Quais mudanças e aprimoramentos no Bluetooth 6.0 vocês acham que são os mais importantes?

Fonte: Bluetooth SIG

