A Bose lançou sua série Ultra em 2023, posicionando-a como um carro-chefe acima da clássica linha QuietComfort. Agora, a empresa está apresentando a próxima geração de seus fones de ouvido com o Bose QuietComfort Ultra 2, revelado na IFA 2025. O novo modelo traz um design refinado e melhorias notáveis na qualidade do som e na duração da bateria, embora sem aumentar o preço.

O Bose QC Ultra 2 tem um design mais brilhante

O QuietComfort Ultra 2 parece familiar, espelhando os fones de ouvido extra-auriculares QC Ultra de alguns anos atrás. Ele apresenta uma larga faixa de suporte acolchoada em couro sintético e fones de ouvido grandes que envolvem totalmente as orelhas. A novidade é a adição de argolas de metal brilhante que conectam os fones de ouvido à faixa de cabeça, dando aos fones de ouvido um acabamento mais premium.

A Bose agora combina a cor das hastes com a dos fones de ouvido, embora com uma tonalidade ligeiramente diferente. Duas novas cores: Driftwood Sand (bege) e Midnight Violet (azul), juntam-se às opções clássicas Preto e Branco. O restante do design, incluindo os botões e o layout da interface, permanece inalterado. Com 250 gramas, o QC Ultra 2 ainda tem uma vantagem de peso sobre os AirPods Max, que pesam 385 gramas.

O novo QuietComfort Ultra 2 da Bose apresenta argolas brilhantes em seus fones de ouvido. Eles estão disponíveis nas novas cores Midnight Purple e Driftwood Sand. / © Bose

Áudio sem perdas e áudio espacial

As atualizações mais interessantes estão nos departamentos de som e ANC. A Bose agora suporta áudio sem perdas (lossless) em uma conexão USB-C com fio, oferecendo reprodução de 16 bits com taxas de amostragem de 44,1kHz ou 48kHz. A Bose também promete latência reduzida com o USB-C. E sim, o conector de áudio de 3,5 mm ainda está incluído.

A Bose está lançando um novo modo Cinema que permite áudio espacial ou de 360 graus sem a necessidade de conteúdo especializado. Ao localizar e equilibrar o som, esse modo aumenta a clareza dos diálogos, o que é ideal para podcasts e audiolivros, além de filmes e programas de TV.

Som mais rico e maior duração da bateria

A saída de áudio foi ajustada para proporcionar graves mais profundos, agudos mais claros em volumes mais altos e agudos mais naturais. Os fones de ouvido também suportam Bluetooth 5.4 para uma conexão sem fio mais estável e eficiente.

O cancelamento ativo de ruído (ANC) também foi aprimorado, graças a um novo algoritmo que torna a experiência mais natural em ambientes mais silenciosos. Isso também se aplica ao modo Aware ou transparência, que agora apresenta um nivelamento mais suave. Os usuários podem ajustar manualmente o ANC ou desativá-lo completamente.

A vida útil da bateria melhorou em todos os aspectos. Com o ANC ativado, o QC Ultra 2 oferece até 30 horas de tempo de audição, em vez de 24 horas. Sem o ANC, esse tempo chega a 45 horas. Mesmo com o modo imersivo ativo, a duração da bateria chega a 23 horas, um aumento em relação às 18 horas anteriores.

As pré-encomendas do QC Ultra 2 já estão abertas por US$ 449, com envio a partir de 10 de setembro em muitos países. A disponibilidade nos EUA começa em 2 de outubro. Ainda não há previsão de venda no Brasil

Nessa faixa de preço, o QC Ultra 2 é mais barato que o Apple AirPods Max e se equipara ao Sony WH-1000XM6, o que o torna uma opção atraente para os compradores de fones de ouvido premium. Se você tivesse que escolher, qual par escolheriam?