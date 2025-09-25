Os principais lançamentos de processadores para 2026 já terminaram, e temos uma visão clara do que 2026 está trazendo para os smartphones. Depois que a Apple reduziu suas promessas em relação à IA, uma lista renovada de melhorias em outros recursos, com utilidade no mundo real, estará disponível em breve. Vamos dar uma olhada no que 2026 guarda para os smartphones!

Para saber mais sobre os lançamentos de smartphones do próximo ano e seus principais recursos, não precisamos de uma bola de cristal ou ler rumores aleatórios do Weibo para saber os últimos rumores. Nós só precisamos ficar de olho no que está mudando no campo dos chips que os alimentam, os SoCs.

Mais velocidade!

O destaque de todo lançamento de processador importante geralmente é a velocidade. Estamos acostumados a ver aumentos na velocidade do clock em todos os núcleos de computação, seja na CPU, na GPU ou na NPU. O recém-anunciado Snapdragon 8 Elite Gen 5, por exemplo, pode atingir 4,6 GHz, uma velocidade que muitos PCs atingiram só recentemente. Outros núcleos desse chip tiveram aumentos de dois dígitos no desempenho: 23% para a GPU e 35% para a NPU.

Essas melhorias, no entanto, podem ser notadas por um pequeno número de pessoas, para ser honesto, principalmente jogadores hardcore ou aqueles que têm cargas de trabalho realmente pesadas em seus smartphones. E como estamos falando de um dispositivo móvel, há um fator que tem um impacto maior no uso diário: a eficiência energética.

O novo Snapdragon melhora a eficiência em 16%, de acordo com a Qualcomm, com uma melhoria de 35% apenas nos núcleos da CPU. Embora as melhorias de velocidade sejam perceptíveis para um pequeno número de pessoas, uma maior duração da bateria é um benefício que pode beneficiar todos os usuários. Isso, é claro, depende de como as marcas projetam seus telefones e do tamanho das baterias.

IA agêntica esperando para assumir o controle

A IA agêntica promete ser a próxima etapa dos recursos de IA. / © Michael Büttner/nextpit

Com o aumento da potência da CPU e da NPU, estamos finalmente alcançando a promessa de executar tarefas de inteligência artificial do mundo real no telefone. Após a fase de IA generativa, as marcas estão apostando na "IA agêntica" (agentic AI em inglês) como a nova tendência. A IA agêntica, em resumo, aprende com seu uso, adapta-se às suas preferências e age automaticamente em seu nome, antecipando suas necessidades.

A operadora de telefonia alemã Deutsche Telekom demonstrou recentemente um smartphone que elimina a necessidade de aplicativos, buscar na loja de apps e fazer download, alterar configurações ou navegar por uma interface. A ideia é que a IA assuma essas etapas e tome decisões proativamente por você. Embora os smartphones de 2026 não atinjam esse nível de automação, podemos esperar que as tarefas sejam cada vez mais automatizadas a partir do próximo ano.

Melhores vídeos e fotos

Embora não tenhamos gravações em 8K tão cedo - vídeos em 4K a 120 quadros por segundo ainda serão o limite no próximo ano -, afinal de contas, quem precisa de toda essa resolução para assistir em nossos dispositivos móveis. Isso não significa que não veremos melhorias na fotografia ou na gravação de vídeo.

Quando pensávamos que as câmeras de 200 megapixels eram muito mais do que precisávamos, os novos chips estão permitindo o suporte ao processamento de 320 megapixels. E se você realmente quiser assistir a vídeos de 8K em uma tela de celular, o Snapdragon 8 Elite Gen 5 pode reproduzir mídia nessa resolução. Quando se trata de gravação, a Qualcomm apresentou um recurso de processamento de vídeo computacional que se parece muito com a fotografia computacional que revolucionou as fotos tiradas com smartphones.

Há até mesmo melhorias para telas externas que podem potencialmente cumprir a promessa de substituir o PC em breve. O novo SoC é capaz de produzir vídeos com resolução de 8K a 30 fps, o que é perfeito se você usa recursos como o Samsung DeX ou o recém-lançado Android 16 Desktop Mode.

O que esperar dos smartphones em 2026

Embora a Apple não tenha cumprido suas promessas em relação à IA, ela apresentou um pacote atraente com o lançamento do iPhone 17. Agora, os novos processadores topo de linha da Qualcomm e da MediaTek estabeleceram a base para as melhorias do Android no próximo ano. Embora não esperemos uma revolução no campo do smartphone, há oportunidades suficientes para recursos úteis do mundo real em 2026.