A OpenAI continua a trabalhar no futuro - e está enfrentando nossos serviços favoritos. No "Dev Day 2025", a empresa anunciou que o ChatGPT será capaz de integrar diretamente aplicativos como Spotify, Canva, Booking.com e Coursera. Assim, em vez de ficar alternando entre abas e aplicativos, basta dizer o que deseja - ouvir música, planejar uma viagem, criar um design - e o ChatGPT faz o resto.

O que parece ser um truque conveniente à primeira vista pode rapidamente se tornar uma das mudanças mais importantes no mundo da tecnologia. Isso porque a OpenAI está abrindo o ChatGPT para serviços de terceiros pela primeira vez - e transformando o assistente de texto puro em uma plataforma.

Aplicativos como o Spotify estão chegando ao ChatGPT

Com o novo Apps SDK (Software Development Kit, kit de desenvolvimento de apps), os desenvolvedores poderão integrar seus próprios minisserviços ao ChatGPT no futuro. Os primeiros parceiros já estão a bordo: além do Spotify e do Canva, Expedia, Coursera e Zillow também foram citados.

Os aplicativos são executados diretamente na janela de bate-papo e podem ser controlados usando linguagem natural. Isso significa que você pode iniciar uma lista de reprodução, reservar um hotel ou abrir um módulo de aprendizado - sem sair do ChatGPT. Outros parceiros, como Uber e Peloton, já foram anunciados.

Aqui você pode ver como a Expedia, o Spotify e a Booking.com se integram perfeitamente ao ChatGPT. / © OpenAI (Colagem: nextpit)

O uso deve ser tão simples quanto seguro: Ao iniciar um aplicativo pela primeira vez, você será perguntado se e quais dados podem ser compartilhados. Se você conectar o Spotify, por exemplo, poderá especificar se o ChatGPT pode reproduzir músicas ou apenas exibir listas de reprodução. Os primeiros links de aplicativos já estão ativos nos EUA, mas provavelmente levará algum tempo até que você possa usá-los no Brasil devido às leis de privacidade e compartilhamento de dados.

O ChatGPT se tornará um "super" aplicativo, um novo tipo de sistema operacional?

Será interessante ver o que esse passo significa a longo prazo. O ChatGPT está se transformando de uma ferramenta de IA em um centro de controle para serviços digitais - em princípio, um novo sistema operacional que se baseia em voz em vez de ícones.

No futuro, se você disser "Reserve um hotel em Paris" e o ChatGPT usar o Expedia, não importa mais qual aplicativo está sendo executado em segundo plano. Ele desaparece - ou melhor: torna-se invisível.

Essa é uma jogada inteligente da OpenAI. A empresa está se aproximando da interface entre o usuário e o serviço, ou seja, onde a Apple, o Google ou o Meta dominavam anteriormente. Isso lembra um pouco o WeChat na China, ou a ideia de Elon Musk de transformar o X em um "aplicativo para tudo".

A diferença é que o Spotify etc. continuará a ter seus próprios aplicativos, mas será menos visível no futuro. E qual será o impacto de tudo isso para você? Isso deve significar que a vida cotidiana com o ChatGPT será ainda mais perfeita e conveniente - uma lista de reprodução pode ser criada rapidamente por voz. Mas isso também significa que você poderá confiar ainda mais em um hub central de IA no futuro.

Também apresentado recentemente

Além da integração de aplicativos, a OpenAI também apresentou outras inovações no Dev Day. Com o AgentKit, os desenvolvedores poderão criar seus próprios agentes de IA que executam tarefas automaticamente, como controlar fluxos de trabalho ou interagir com vários aplicativos. Há também uma experiência revisada do ChatGPT com melhor memória, compreensão contextual mais fluida e tempos de resposta mais rápidos.

A nova opção de monetização para desenvolvedores de aplicativos também foi anunciada: Qualquer pessoa que crie minisserviços particularmente úteis poderá oferecê-los por meio de um diretório central de aplicativos no futuro, criando algo como uma loja de aplicativos dedicada ao Chat.

O aspecto mais interessante, no entanto, é a integração de aplicativos de terceiros no ChatGPT. Ficaremos de olho em como isso vai afetar o uso dos apps no cotidiano.