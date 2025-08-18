Smartwatches, rastreadores de condicionamento físico e smartphones continuam nos ensinando coisas novas sobre a nossa saúde diariamente, e uma área que tem recebido mais atenção nos últimos tempos é o sono, por um bom motivo. Existem muitos conselhos sobre como dormir melhor, mas nem todas as dicas são iguais. Agora, um novo estudo acaba de revelar um hábito simples que está totalmente sob o controle dos usuários e que, se praticado regularmente, pode melhorar a qualidade do sono de forma significativa.

De acordo com um novo estudo da Universidade do Texas em Austin, a movimentação regular pode ser a chave para um sono melhor. Basta um breve exercício diário para aumentar o sono profundo, aquele estágio crucial em que seu cérebro e corpo se recarregam totalmente. Os pesquisadores analisaram os dados dos participantes que usaram dispositivos Fitbit durante meses, mas com uma diferença: eles focaram na frequência em que as pessoas se exercitavam, não na duração. Eles queriam analisar se distribuir os exercícios ao longo da semana era melhor que fazer tudo em um ou dois dias.

10 minutos de atividade diária fazem diferença

O estudo comparou dois grupos: um que distribuiu seus movimentos ao longo da semana e outro que os concentrou em menos sessões de alta intensidade. O vencedor? O grupo com atividade diária consistente dormiu mais tranquilamente, comprovando que a movimentação regular leva a um aumento perceptível do sono profundo.

Basicamente, o sono profundo é a reinicialização noturna do seu sistema, restaurante o corpo e limpando a bagunça mental. Essa fase costuma acontecer no início do ciclo do sono. Então, se você usa um smartwatch ou um rastreador de condicionamento físico, ele provavelmente já divide os estágios do sono, e é possível verificar facilmente suas próprias estatísticas de sono profundo no próprio dispositivo.

Mas é aqui que está a notícia realmente boa: os pesquisadores descobriram que são necessários apenas cerca de 10 minutos por dia de atividade moderada a vigorosa para começar a notar benefícios na qualidade do sono.

Mas o que exatamente conta como atividade moderada a vigorosa?

De acordo com o estudo, atividade moderada a vigorosa significa que sua respiração fica mais acelerada, mas você ainda consegue conversar confortavelmente. Pense em subir escadas, fazer caminhadas rápidas e curtas ou até mesmo fazer pausas frequentes no trabalho. Todos esses pequenos movimentos foram associados a uma melhor qualidade do sono.

Se "prestar atenção na respiração" parecer algo vago, não se estresse. Os serviços populares de saúde já instalados no seu smartphone, como o Saúde da Apple e o Google Fit, podem te dar uma visão clara da intensidade da sua atividade. Essas ferramentas usam as zonas de frequência cardíaca para determinar exatamente o esforço que você está fazendo. O Saúde, junto a um Apple Watch, oferece até um retorno direto e detalhado da zona. O Google Fit se baseia em dados de fontes externas, como rastreadores de condicionamento físico e aplicativos de terceiros, para fornecer informações parecidas.

De acordo com a Apple, por exemplo, alcançar a "Zona 3" significa que você está no ponto ideal de atividade moderada. O estudo confirmou estatisticamente que os participantes que fizeram atividades moderadas regularmente durante o dia tiveram um sono profundo geral mais prolongado.

O que isso significa para nós?

As diretrizes atuais da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam 150 minutos de atividade física por semana, pelo menos, mas não especificam como isso deve ser distribuído. Considerando este estudo, a atividade física diária parece ser mais benéfica para o sono que a prática de exercícios apenas nos finais de semana.

No entanto, é importante considerar o contexto: este estudo incluiu principalmente jovens adultos. Se, como eu, você já está na casa dos 40 anos, pode ser preciso monitorar os dados pessoais de perto para avaliar com precisão como essas atividades curtas e frequentes afetam seu sono. Adotar uma abordagem holística e orientada por dados geralmente ajuda a fazer melhorias significativas no estilo de vida.

Vale alertar para o cuidado com o monitoramento obsessivo de métricas, pois isso pode aumentar a ansiedade e, consequentemente, afetar negativamente a qualidade do sono. É exatamente nesse ponto que a simplicidade do estudo pode beneficiar quem busca informações práticas: incorporar apenas 10 minutos de atividade moderada a vigorosa na sua rotina diária mostra claramente impactos positivos no sono reparador.

Para se movimentar mais no seu dia, tente fazer uma caminhada de 10 minutos de manhã ou à noite, se alongar entre as reuniões, escolher escadas em vez de elevadores ou usar uma mesa em pé durante parte da tarde. Esses pequenos hábitos, sem dúvidas, podem melhorar a qualidade do seu sono.

Você já está vendo isso acontecer na sua própria vida? Honestamente, nem mesmo um treino de 10 minutos é sempre possível para mim. E para você?