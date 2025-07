Como a navegação funciona

A tecnologia que permite a navegação desses aparelhos é mais complexa do que parece, e ela vem evoluindo continuamente nos últimos anos. Os primeiros modelos de robôs aspiradores funcionavam sem sensores, usando apenas amortecedores que se moviam pelos ambientes seguindo o chamado "princípio do caos". Em 2016, houve um avanço significativo com o uso do LiDAR. Essa tecnologia permitiu que os robôs começassem a mapear os espaços em tempo real. Com isso, o usuário consegue visualizar mapas no aplicativo, dividir os cômodos e acionar limpezas por área.

Hoje, o sistema está muito mais avançado, com a navegação tripla se consolidando como novo padrão da indústria. Esse sistema combina três recursos. O primeiro é o LiDAR, que usa laser para criar os mapas em 2D e 3D da sua casa, funcionando inclusive no escuro. O segundo é a câmera RGB, que ajuda o robô a reconhecer e desviar de objetos. E, por fim, há uma luz estruturada em 3D, que permite calcular distâncias com mais precisão.

O Narwhal Z10 Ultra possui um sistema de tri-navegação. / © nextpit

Como o robô aspirador de pó entende o ambiente ao redor: três etapas

Durante um evento, tivemos a chance de conversar com um especialista da fabricante de robôs aspiradores Narwal sobre esse assunto. De modo geral, a navegação de um robô aspirador funciona em três etapas principais:

1. Onde estou?

O processo começa com o mapeamento do ambiente. Nessa fase, o robô aprende a entender como os espaços estão organizados. Ele é capaz de memorizar diferentes andares e descobrir quanto espaço está disponível para a limpeza.

2. O que está ao meu redor?

A próxima etapa é identificar e detectar obstáculos. O robô consegue enxergar onde eles estão posicionados e reconhecer a localização dos móveis, e tudo isso passa a aparecer no mapa. Você também pode colaborar com o processo inserindo os móveis manualmente no aplicativo.

3 Como chego ao meu destino?

Por fim, entra a etapa de planejamento e navegação. O robô define o melhor caminho até o destino, ou seja, o cômodo escolhido para a limpeza. Ele entende como se mover até lá evitando colisões com objetos que possam atrapalhar o trajeto. Os modelos mais avançados conseguem, inclusive, detectar e contornar cabos no chão.

Você já sabia que a navegação dos robôs aspiradores funcionava assim? E está contente com o desempenho do seu? Conte-nos como tem sido a sua experiência!