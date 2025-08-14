Amazon Desliga Loja de Apps Android em 20 de agosto

Faltam apenas alguns dias para que todos os usuários do Android fiquem sem um importante serviço da Amazon. Isso afeta um dos serviços da empresa que costumava ser mais popular, mas agora desempenha apenas um papel secundário nos dispositivos Android.

Recentemente, a Amazon já restringiu ou cancelou completamente vários serviços úteis. Com o Amazon Music, por exemplo, as interrupções irritantes agora só podem ser evitadas em uma única lista de reprodução, enquanto o Prime Video agora exibe anúncios. A Amazon também cancelou a plataforma de streaming Freevee, financiada por anúncios. A partir da próxima semana, outro serviço que estava disponível em mais de 200 países e, de acordo com a Amazon, tinha cerca de 45 milhões de usuários ativos somente na União Europeia, será afetado.

Fim da Amazon Appstore no Android

Em 20 de agosto, a Amazon encerrará a operação de sua Appstore em dispositivos Android. A partir dessa data, não há mais garantia de que os aplicativos instalados dessa loja continuarão a ser executados sem erros. Novos aplicativos também não poderão mais ser instalados dessa forma. Em outros dispositivos, como o Fire TV e o tablet Fire, a Appstore continuará disponível.

A Amazon já havia explicado sua decisão no início do ano: "Decidimos descontinuar a Amazon Appstore para Android, a fim de concentrar nossos esforços na experiência da Appstore em nossos próprios dispositivos, pois é onde a esmagadora maioria de nossos clientes interage com ela atualmente", explicou um porta-voz.

Alguns leitores de longa data devem lembrar que a Amazon investiu pesado em sua própria loja de apps anos atrás. Chegando até mesmo a oferecer de graça apps pagos, em uma época em que apps grátis ainda não eram tão frequentes. A estratégia não colou, e a Amazon Appstore seguiu basicamente como a loja dos aparelhos da marca.

O programa Amazon Coins também está chegando ao fim

Juntamente com a Appstore, a Amazon também está descontinuando o programa Amazon Coins. Essas moedas digitais podiam ser usadas anteriormente para pagar por compras em determinados aplicativos e compras no aplicativo. As moedas existentes ainda podem ser usadas até 20 de agosto.

No entanto, o dinheiro investido não será perdido de qualquer maneira. A Amazon anunciou que reembolsará automaticamente todas as moedas restantes após o prazo. A empresa originalmente queria anunciar os detalhes desse processo "em uma data posterior". No entanto, os responsáveis ainda não atualizaram o FAQ associado.