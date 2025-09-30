Uma bomba no mundo dos jogos: a EA perde sua independência. Três investidores assumem o controle por uma quantia recorde em tempos difíceis para a desenvolvedora. Ela não é a única que teve que buscar capital novo este ano.

A Arábia Saudita está tentando reduzir sua dependência do petróleo, que é tão importante para a prosperidade do país, investindo em outros setores. Os jogos de azar também estão no radar dos investidores do Golfo há algum tempo.

No início do ano, o fundo de riqueza soberana saudita Public Investment Fund (PIF, na sigla em inglês) ficou famoso com a aquisição da divisão de jogos da Niantic - conhecida pelos jogos de realidade aumentada Ingress e Pokémon Go. Agora vem outra bomba: juntamente com os fundos de investimento Silver Lake e Affinity Partners - este último fundado por Jared Kushner, genro do presidente dos EUA Donald Trump - a Electronic Arts (EA) está sendo adquirida em sua totalidade. O PIF detinha anteriormente 9,9% das ações.

As três empresas de investimento estão pagando um total de 55 bilhões de dólares americanos, ou 210 dólares americanos por ação, o que corresponde a um acréscimo de 25% sobre o preço da ação em 25 de setembro - tornando-a a aquisição mais cara do mundo no setor de jogos.

Mega investimento em jogos esportivos?

A desenvolvedora de jogos é uma das maiores do mundo e publica um grande número de títulos AAA que estão entre os jogos mais populares em consoles e PCs em todo o mundo. Isso inclui, em particular, a série EA SPORTS com vários spin-offs, como os jogos FC (antigo FIFA), NHL e F1, regularmente relançados, que alcançam altos números de vendas a cada edição, mas também clássicos como Battlefield e a série Sims.

O dinheiro dos três investidores será usado para desenvolver ainda mais a Electronic Arts. Eles enxergam um maior potencial de crescimento futuro, especialmente em nível mundial, do qual desejam participar a longo prazo. Entretanto, não foram fornecidos detalhes sobre os planos futuros.

Setor de jogos sob pressão

Entretanto, ainda não se sabe até que ponto as esperanças associadas a esse enorme investimento serão concretizadas. O volume de negócios da EA estagnou recentemente - desde 2022, tem sido de cerca de 7 bilhões de dólares americanos por ano. E isso não afeta apenas essa desenvolvedora.

No ano passado, o faturamento do setor como um todo cresceu apenas 0,2%, para 184,3 bilhões de dólares. No entanto, metade desse valor foi contabilizado pelos jogos para celular, que desempenham apenas um papel secundário para a EA.

As vendas dos consoles de jogos PlayStation 5 e Xbox, que são importantes para a desenvolvedora, também estão lentas no momento. A gigante do varejo Costco, por exemplo, removeu recentemente o console da Microsoft de sua linha, enquanto outros gigantes do setor também tiveram que relatar problemas recentemente. Em março, a Ubisoft anunciou uma cooperação com a Tencent, especialista chinesa em jogos, que adquiriu 25% das ações da empresa.

Ainda não se sabe o que essa aquisição significará para os jogadores. Em última análise, os investimentos devem ser compensadores para os investidores.