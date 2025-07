Esse pequeno dispositivo sabe o que seu corpo precisa antes mesmo de você

É justamente esse tipo de dúvida que a tecnologia quer ajudar a resolver. Pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, desenvolveram um sensor vestível e não invasivo que monitora, em tempo real, os níveis de hidratação do corpo. A tecnologia por trás da novidade não é exatamente nova: trata-se da bioimpedância, agora aplicada de forma contínua para entregar dados precisos ao longo do dia.

Como funciona a tecnologia

Tecnologia conhecida dos consultórios e das balanças inteligentes, a bioimpedância funciona de forma simples: uma corrente elétrica de baixa intensidade percorre o braço da pessoa. Como a água conduz eletricidade com mais facilidade, quanto mais hidratado o tecido, menor a resistência detectada. Já em situações de desidratação, a corrente encontra mais dificuldade para passar.

No sensor desenvolvido em Austin, essas medições são feitas de forma contínua e os dados são enviados via Bluetooth para o celular. Assim, é possível acompanhar os níveis de hidratação em tempo real, o que torna o processo mais proativo do que simplesmente confiar na sensação de sede.

Os testes laboratoriais incluíram cenários controlados, com pessoas sendo induzidas à desidratação. Os resultados demonstraram que as mudanças nos níveis de hidratação foram detectadas de forma confiável: conforme o corpo perdia água, a bioimpedância do braço também variava.

O que já existe e o que muda

Embora a ideia de monitorar hidratação com tecnologia não seja nova, as soluções atuais no mercado são limitadas. Desde o lançamento do Galaxy Watch 4, por exemplo, a Samsung passou a oferecer medições pontuais de composição corporal. Essas medições incluem informações sobre a porcentagem de água no corpo, mas exigem que a leitura seja manual. Ou seja, não há monitoramento contínuo.

Outro exemplo é o Masimo W1, lançado em 2022, que promete entregar um índice de hidratação personalizado com base em padrões do próprio usuário. Porém, a tecnologia é proprietária, pouco difundida e restrita a nichos muito específicos, como o de atletas de alta performance.

Benefícios inesperados: Por que se pendurar em uma barra está se tornando tendência de saúde

O diferencial do sensor da Universidade do Texas está justamente na possibilidade de integrar esse monitoramento contínuo a dispositivos de uso cotidiano, como smartwatches ou pulseiras fitness. Isso abre caminho para que a medição da hidratação deixe de ser um recurso de nicho e se torne uma funcionalidade padrão no ecossistema de saúde digital.

O Galaxy Watch 4 foi o primeiro smartwatch da Samsung a contar com o recurso Composição Corporal, que mede a porcentagem de água no corpo por meio da análise de bioimpedância (BIA). / © nextpit

Por que isso importa

Hidratação impacta diretamente nossa capacidade de concentração, desempenho físico, qualidade do sono e até a regulação da temperatura corporal. No entanto, medir hidratação de forma precisa e personalizada continua sendo um grande desafio. As recomendações atuais são genéricas porque, até agora, faltavam ferramentas capazes de considerar variáveis como ambiente, alimentação, exercício físico e saúde individual em tempo real.

Um sensor desse tipo pode beneficiar desde atletas até populações mais vulneráveis, como idosos, que costumam perder a sensibilidade à sede com a idade. Também abre espaço para integrar métricas de hidratação com outros dados de saúde, como variabilidade da frequência cardíaca (HRV), qualidade do sono e níveis de estresse, dando uma visão mais completa da saúde.

O futuro da hidratação digital

Ainda que a tecnologia esteja em fase de pesquisa, o avanço é significativo. A miniaturização da bioimpedância para uso contínuo sugere que veremos mais fabricantes de dispositivos vestíveis investindo nessa direção nos próximos anos. A Samsung já dá sinais disso, mesmo que de forma limitada e sob demanda.

O próximo passo parece claro: levar o monitoramento da hidratação para um patamar onde o próprio dispositivo avise você antes mesmo dos primeiros sinais físicos de desidratação. Não se trata mais de lembrar você de beber água, mas de entender, com base em dados concretos, quando e quanto seu corpo realmente precisa.