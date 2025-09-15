Fabricante Android Declara Guerra Descarada ao iPhone 17
Ler em outras línguas:
Os smartphones topo de linha da Xiaomi, como a série 15, são fortes concorrentes no mercado Android. É por isso que a atenção naturalmente se voltou para o sucessor esperado, o Xiaomi 16. Mas antes de seu lançamento previsto para este mês, a grande marca chinesa tomou uma direção diferente. Em vez de lançar o 16, a Xiaomi está indo direto para o 17, um movimento que sinaliza claramente sua intenção de competir com o iPhone 17 da Apple.
- Leia também: Análise do Xiaomi 15
Xiaomi 16 está fora, 17 está dentro
No Weibo, a Xiaomi, por meio do presidente da empresa, Lu Weibing, confirmou que está abandonando totalmente a série Xiaomi 16 em favor da linha Xiaomi 17. De acordo com a postagem, podemos esperar pelo Xiaomi 17, o 17 Pro e um novo 17 Pro Max, que aparece como um modelo Ultra inferior. Esses dispositivos devem ser anunciados nas próximas semanas.
"Isso marcará o salto mais significativo na linha de telefones digitais da Xiaomi, com lançamento um mês antes da geração anterior", afirmou Weibing.
Ele acrescentou que a empresa está escolhendo a "série 17" para marcar os cinco anos desde que entrou na categoria de smartphones premium, além de destacar as atualizações geracionais em toda a linha. O Xiaomi 17 padrão é descrito como uma atualização completa, o 17 Pro como o telefone com câmera compacta mais sofisticado e o 17 Pro Max como o carro-chefe mais potente do setor.
Um movimento estratégico para rivalizar com o iPhone 17
Além do hardware, a Xiaomi sugere que a renomeação também se destina a se alinhar com o recém-anunciado iPhone 17 da Apple. A empresa parece estar fazendo uma jogada deliberada para chamar a atenção, espelhando o nome do produto da Apple.
A Xiaomi há muito tempo se inspira na Apple, portanto, essa mudança não é totalmente surpreendente. As semelhanças anteriores incluem elementos de interface do usuário semelhantes aos do iOS, convenções de nomes entre categorias de produtos e estética no estilo do iPhone em seus designs de smartphones.
Além da série Xiaomi 17, a publicação também confirma que os novos telefones serão equipados com o Snapdragon 8 "Extreme Edition" de quinta geração, que é o mais recente chipset da Qualcomm e sucessor do Snapdragon 8 Elite. Globalmente, ele será conhecido como Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Há rumores de que o 17 Pro Max mais premium tenha uma tela traseira embutida na ilha da câmera. Esse design ecoa o Phone 3 da Nothing, que inclui uma tela monocromática na parte traseira, embora a Xiaomi pareça estar implementando uma tela secundária completa com suporte a aplicativos. Todos os telefones devem rodar com o sistema operacional HyperOS 3.0.
A série Xiaomi 17 será anunciada oficialmente em um evento na China no final deste mês. Ainda não há informações sobre quando os dispositivos serão lançados nos mercados internacionais.
A estratégia da Xiaomi é uma jogada de marketing inteligente ou uma tentativa sem vergonha de copiar a Apple?