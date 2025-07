O que você diria se soubesse que o grupo Meta de Zuckerberg está tirando discretamente suas fotos particulares dos seus smartphones? Esse é exatamente o problema que alguns usuários descuidados do aplicativo móvel do Facebook nos EUA e no Canadá estão enfrentando agora.

O pesadelo da privacidade do Facebook

O TechCrunch revelou que um número crescente de pessoas na América do Norte foi solicitado a concordar com uma nova política de "processamento em nuvem". Do que se trata quando os usuários do Facebook veem o pop-up correspondente? Nada menos que as fotos que você não enviou para nenhum lugar. Sim, isso mesmo: depois de suas fotos carregadas publicamente, o Facebook agora também quer as fotos que você não quis publicar!

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A55

A empolgação em torno do período de objeção para seus dados no Meta ainda não diminuiu, então o gigante azul está lançando seu próximo ataque à sua privacidade. Os primeiros usuários já publicaram as capturas de tela da mensagem, portanto, o teste já está em andamento. Aqui está escrito:

O melhor do seu Rolo da Câmera, reunido especialmente para você: Obtenha ideias para colagens, retrospectivas, reestilizações de IA ou temas como aniversários ou formaturas.

Para desenvolver ideias para você, selecionamos mídias do seu Rolo da Câmera e as carregamos continuamente em nossa nuvem com base em informações como hora, local ou temas.

Nenhum treinamento de IA com suas fotos particulares (ainda)

Ao concordar com o Meta, você está concordando que todas as fotos tiradas com seu celular serão carregadas nos servidores do Meta. Como explica o The Verge, a Meta garantiu que nenhuma dessas imagens está sendo usada no momento para treinar a IA da Meta.

Do jeito que as coisas estão, essas sugestões são destinadas apenas para você. Portanto, se uma imagem de IA for criada no estilo Ghibli ou em uma colagem, cabe a você torná-la pública. No entanto, a Meta não descartou explicitamente a possibilidade de que os dados coletados não sejam usados em breve para treinar sua própria IA. As regras do Meta definitivamente não excluem esses treinamentos de IA, portanto, você deve estar preparado para o pior.

Ou, em outras palavras: Os termos e condições são suficientemente vagos para que a Meta possa usar seus dados para treinamento de IA (e outras travessuras) a qualquer momento, depois que você der o sinal verde. O Facebook quer extrair esse tesouro de dados para poder competir com o Google, OpenAI e outros para lançar o maior e mais forte aplicativo de IA possível.

O que você pode fazer sobre isso

A boa notícia: se você tocou acidentalmente ou por descuido em Aceitar e, assim, compartilhou todas as suas fotos, é possível corrigir isso nas configurações. Você encontrará duas opções em "Sugestões de compartilhamento do rolo da câmera". Se eles estiverem desativados, o Meta não sugerirá mais suas imagens, nem para uploads adequados nem para jogos de IA.