O Fairphone 6 é o smartphone mais reparável do mundo. O reparador iFixit recentemente apresentou sua tradicional "desmontagem", na qual desmontou o Fairphone 6 em vídeo. Sem surpresa, o smartphone ecológico, sustentável e ético obteve uma pontuação de reparabilidade de 10/10. Ok, o Fairphone 6 é muito reparável. Mas quanto custa para consertá-lo? E quanto tempo leva?

Menos dinheiro do que trocar a tela de um iPhone! No site oficial da Apple, o reparo da tela de um iPhone 16 Pro Max não coberto pelo Apple Care pode custar R$ 3.330. Isso é mais caro do que todos os componentes substituíveis do Fairphone 6. E é quase o preço do Fairphone 6, que é vendido por €599 (R$ 3.870) na Europa. Pena que o modelo só pode ser adquirido no Brasil via importação independente.

Quanto custa para substituir todos os componentes do Fairphone 6?

Você pode descobrir quanto custam todas as peças de reposição para o Fairphone 6 visitando a loja oficial do Fairphone. O fabricante oferece doze componentes que você mesmo pode substituir:

Bateria: 39,95 euros

Tela: €89,95

Módulo fotográfico (parte superior: flash e sensor ToF): €39,95

Lente principal: 69,95 euros

Lente ultra grande angular: 44,95 euros

Lente para selfies: € 34,95

Concha superior: 9,95 euros

Concha inferior: €14,95

Gaveta do SIM: € 7,95

Porta USB-C: 19,95 euros

Alto-falante: 24,95 euros

Fone de ouvido (para chamadas): € 19,95

Se você fosse comprar todos esses componentes, teria que pagar um total de €417,45 (R$ 2.685). O Fairphone 6 deve ser atualizado por 8 anos a partir de seu lançamento, ou seja, até 2033. Normalmente, essas peças de reposição devem estar disponíveis durante todo esse ciclo de vida.

A Fairphone vende suas peças de reposição diretamente em sua loja oficial / © Fairphone

Reparo do Fairphone 6: 20 minutos é o suficiente

Quanto à duração, é um pouco mais complicado de quantificar, mas não impossível. O Fairphone tem um canal oficial no YouTube no qual o fabricante oferece vários tutoriais para a substituição de componentes do Fairphone 6. Esses tutoriais são muito detalhados e quase filmados em tempo real. Há alguns cortes ou acelerações aqui e ali. Mas, no geral, esses vídeos permitem estimar com bastante precisão o tempo que cada reparo levaria.

Com base no código de tempo de cada vídeo e ignorando a introdução, que dura 1:33 minutos, podemos chegar às seguintes estimativas:

Módulo de foto + fone de ouvido: 4:96 minutos

Tela: 4:04 minutos

Bateria: 2:81 minutos

Unidade superior: 3:69 minutos

Alto-falante + porta USB-C: 2:09 minutos

Não há um tutorial dedicado a cada componente. Alguns vídeos abordam a desmontagem e a substituição de vários componentes de uma só vez. Mas se você decidisse substituir todos os componentes substituíveis do Fairphone 6, levaria cerca de 17 minutos e 42 segundos.

Embora o iFixit indique em sua desmontagem que a bateria do Fairphone 6 é parafusada e, portanto, mais complicada de substituir do que a do Fairphone 5, a troca leva apenas 2 minutos.

Peças de reposição fáceis de desmontar e comprar

Essa classificação 10/10 para reparabilidade é o mínimo para o Fairphone 6. É disso que se trata este produto! Além disso, não foi necessário esperar pelo selo de aprovação da iFixit. A etiqueta de energia, que é obrigatória para smartphones na UE, também dá ao Fairphone 6 a nota máxima em reparabilidade.

Para avaliar a capacidade de reparo de um smartphone, a facilidade de acesso e a disponibilidade de componentes são essenciais. Mas esses conceitos não estão claramente especificados. Para mais detalhes, é possível consultar o anexo do Regulamento Europeu 2023/1669 de 16 de junho de 2023, que detalha todos os componentes e protocolos usados para a etiqueta energética do smartphone, incluindo a pontuação de reparabilidade. É uma coisa e tanto para decifrar.

Boa sorte ao tentar entender esse método usado pela UE para calcular a pontuação de reparabilidade de um smartphone / © Comissão da UE

É fundamental poder quantificar o dinheiro e o tempo que você precisa investir de forma simples e concreta. Com seus vídeos explicativos no YouTube, a Fairphone está dando um passo muito bom nessa direção. A ideia é que a capacidade de reparo não se torne apenas mais uma pontuação, mais uma referência que todos lançam por pura motivação de marketing.

O que você acha da abordagem do Fairphone em relação à reparabilidade? Você acha que o preço dos componentes do Fairphone 6 é razoável? Você já tentou consertar um Fairphone recente por conta própria? Quanto tempo demorou?