Os dispositivos Pixel, do Google, e Galaxy, da Samsung, foram os primeiros a receber uma amostra antecipada do Android 16, que apresenta recursos novos e bem pensados e vários aprimoramentos em relação à versão principal anterior do software Android. No entanto, esses dispositivos agora também estão em risco devido a um grande bug na atualização do sistema Google Play que está impedindo que eles recebam o patch mais recente, deixando-os vulneráveis a ataques.

Por que as atualizações do sistema do Google Play são cruciais

A atualização do sistema do Google Play é uma função vital que o Google usa para fornecer patches de segurança, aprimoramentos de recursos e outras atualizações importantes diretamente aos componentes principais do sistema de um dispositivo. Isso permite que as atualizações sejam aplicadas sem o envio de um pacote de software completo ou a necessidade de reinicialização total do dispositivo.

Atualmente, esse mesmo mecanismo está colocando os usuários do Android 16 em risco, pois existe uma falha que impede que os dispositivos sejam atualizados para o sistema Google Play mais recente.

O problema parece ter persistido por semanas, com relatos de usuários que datam do início deste mês. O Google só recentemente reconheceu o problema e promete lançar uma correção o mais rápido possível, embora nenhum cronograma concreto tenha sido fornecido.

A atualização do sistema Google Play está travada em maio de 2025 devido a um bug que impede a atualização para a versão mais recente. / © nextpit

No entanto, essa lacuna na versão deixa muitos usuários com um sistema Google Play desatualizado, aumentando suas vulnerabilidades de segurança e privacidade até que a correção chegue.

Quais dispositivos são afetados pelo bug do Android 16?

Entre os dispositivos afetados estão os telefones Google Pixel, desde o Pixel 6 até a série Pixel 9, que foram atualizados para o Android 16 ou para uma versão beta do Android 16. Os modelos Galaxy S25 da Samsung, que rodam a One UI 8 Beta, também foram afetados. Pior ainda, as unidades mais recentes do Galaxy Z Fold 7 e do Galaxy Z Flip 7 em nosso estúdio também estão presas no patch de maio.

No meu dispositivo Pixel 9 Pro XL, atualmente com o Android 16 estável, ele mostra 1º de maio de 2025 como a versão do sistema Google Play. Tentei iniciar a atualização, que requer uma reinicialização, mas ela para ou é interrompida no meio do processo de correção e apresenta uma mensagem de erro informando "Falha na atualização". Enquanto isso, alguns usuários que atualizaram para a versão de junho de 2025 antes de instalar o Android 16 agora estão tendo problemas para atualizar para o patch de julho de 2025.

Se você estiver usando o Android 16 ou um Android 16 beta e não tiver certeza da versão de atualização do sistema do Google Play, poderão verificá-la em Configurações > Sobre o telefone > Versão do Android. Essa informação é encontrada abaixo da seção de atualização de segurança do Android.

Que versão do Android roda no seu aparelho? Você também foi afetado por esse bug?