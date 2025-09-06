A Garmin acaba de lançar a série Fenix 8 Pro e, desta vez, os relógios de aventura vão além do design robusto e do rastreamento de diversos esportes. A novidade é dupla: uma tela MicroLED totalmente nova e, pela primeira vez em um relógio Garmin, LTE integrado e comunicação bidirecional via satélite. Isso significa que o Fenix 8 Pro pode manter o usuário conectado durante uma corrida em trilha sem precisar do smartphone, e ainda enviar um SOS quando estiver completamente fora da rede.

A nova linha Fenix 8 Pro

Antes de falarmos sobre os recursos mais impressionantes desse novo dispositivo, vamos conferir algumas de suas especificações gerais. A série está disponível em dois tamanhos, 47 mm e 51 mm, e traz o DNA característico da Fenix: molduras de titânio, lentes de safira, resistência à água de 100 metros e bateria com duração medida em dias, não em horas.

Os preços começam a partir US$ 1.199,99 (cerca de R$ 6.500 na conversão atual direta), enquanto a versão com a nova tela MicroLED chega a US$ 1.999,99 (aproximadamente R$ 10.900). O Fenix 8 Pro é um complemento aos modelos Fenix 8 do ano passado, oferecendo mais opções para quem busca diferentes tecnologias de tela e prioridades de resistência.

De monitoramento cardíaco a mensagens de voz curtas, o Fenix 8 Pro combina um acompanhamento sério da saúde com formas mais inteligentes de manter contato. / © Garmin

Além da atualização do hardware, a Garmin também está melhorando a experiência do software. O Fenix 8 Pro traz entrada de texto preditiva mais precisa para mensagens, rastreamento ao vivo mais inteligente que pode iniciar automaticamente ao começar uma atividade, e métricas de saúde ampliadas pelo Garmin Connect.

O relógio também chega com melhorias nas análises de recuperação e na preparação para treinos, além de novos perfis esportivos para atividades como esportes de remo e corridas de aventura.

MicroLED: clareza em um relance

A Garmin afirma que o Fenix 8 Pro é o primeiro smartwatch com tela MicroLED, o que é verdade. Não encontrei nenhum lançamento relevante que tenha usado essa tecnologia antes. A tela alcança até 4.500 nits de brilho, reúne mais de 400.000 minúsculos LEDs em um círculo de 1,4 polegada e oferece amplos ângulos de visão sem risco de queimar.

Esse avanço é importante, já que os dispositivos de pulso estão sempre em movimento e muitas vezes são vistos de ângulos complicados. Não importa se você está correndo abaixo de luz solar intensa ou nos últimos quilômetros de uma maratona: a tela continua nítida mesmo com uma rápida olhada.

A opção MicroLED, no entanto, está disponível apenas no modelo Fenix 8 Pro de 51 mm. A vida útil da bateria é afetada em comparação com outras variantes, durando cerca de dez dias no modo smartwatch ou quatro dias com o modo sempre ligado ativado. Para quem quer o máximo de nitidez em condições extremas, precisa se atentar a isso.

Clareza do MicroLED em ambientes externos: mapas e métricas permanecem legíveis abaixo de sol graças à tela brilhante da Garmin. / © Garmin

Se você não precisa de tanto brilho, a Garmin também oferece versões AMOLED do Fenix 8 Pro nos tamanhos 47 mm e 51 mm. Elas chegam a 27 dias de duração no modo smartwatch e cerca de 15 dias com o modo sempre ligado, com cores mais vivas e um gerenciamento de energia mais eficiente, o que é proporcionado pelo AMOLED.

A Garmin deixou claro durante o lançamento que o MicroLED não substitui o AMOLED. As duas opções de tela existem de forma paralela, permitindo que você escolha entre a melhor legibilidade sob luz intensa ou visuais vibrantes com maior duração de bateria graças ao AMOLED.

LTE e satélite: uma hierarquia de conexão

O Fenix 8 Pro adota uma hierarquia simples de conexão. Quando o celular está por perto, ele usa os dados do aparelho. Se você deixar o smartphone em casa, o LTE-M assume o controle para ligações, mensagens de texto bidirecionais ou mensagens curtas de voz pelo Garmin Messenger, compartilhamento de localização em tempo real e alertas SOS.

Durante a sessão de perguntas e respostas no dia do lançamento, a Garmin explicou que o LTE-M não é apenas mais uma versão do LTE, mas uma variante de baixo consumo de energia que mantém o relógio conectado sem comprometer a vida útil da bateria. Mesmo com GPS e rastreamento ao vivo ativados, o modelo de 51 mm consegue funcionar por até 19 horas antes de precisar ser recarregado. Isso representa uma diferença bastante significativa em relação aos smartwatches convencionais.

Criado para a água e a natureza selvagem: o Fenix 8 Pro oferece resistência à água de cem metros de profundidade e rastreamento em tempo real direto do pulso. / © Garmin

Se o LTE não estiver disponível, o relógio se conecta a satélites geoestacionários a 35.405 acima da Terra. É preciso apontar o relógio para o céu para que a conexão seja estabelecida, mas uma vez conectado você já pode enviar e receber mensagens curtas ou acionar um SOS. A Garmin destacou que esse sistema é diferente dos dispositivos portáteis inReach tradicionais, que usam antenas maiores e satélites de órbita terrestre baixa para rastreamento contínuo. A versão do Fenix 8 Pro é um meio-termo, mas cabe no pulso e pode ser ativada manualmente para garantir que uma mensagem seja enviada via satélite.

A Garmin também explicou como funcionam as assinaturas. Para usar os recursos de LTE e satélite, é necessário um plano inReach gerenciado diretamente pela Garmin, não pela operadora de celular. O preço começa em US$ 7,99 por mês (cerca de R$ 43 na conversão direta atual), com teste gratuito de 30 dias e isenção da taxa de ativação durante o lançamento. As mensagens fora do SOS têm uma pequena cobrança por envio, mas chamadas SOS e a coordenação via Garmin Response estão sempre incluídas.

Quando a situação fora da rede se torna crítica, o Fenix 8 Pro pode se conectar diretamente a satélites para acionar um SOS por meio do Garmin Response. / © Garmin

Como o Fenix 8 Pro se destaca

A Garmin não está jogando o mesmo jogo que a Apple e o Google. O Apple Watch Ultra 2 continua sendo o melhor smartwatch para quem usa iPhone, mas ainda não conta com conexão direta via satélite. Já o Pixel Watch 4 do Google trouxe o SOS por satélite, porém limitado apenas para emergências, sem oferecer mensagens bidirecionais com amigos ou familiares.

O Fenix 8 Pro segue uma abordagem diferente. Ele combina uma tela MicroLED, que garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar intensa, com uma estratégia de conectividade em camadas: uso diário de LTE e comunicação verdadeira fora da rede. Ele não é tão sofisticado quanto o ecossistema da Apple, nem tão acessível quanto o Pixel Watch, mas para atletas e aventureiros sérios, entrega algo que nenhum outro oferece: um relógio feito para o ar livre, com linha direta para emergências.

Para mim, essa é uma inovação gigantesca, mas vale lembrar que uma tela MicroLED de quase R$ 11 mil não é para todos.