Fenix 8 Pro da Garmin: Um Relógio com Tecnologia de Ponta para Aventureiros

Garmin Fenix 8 Pro bike
© Garmin
Camila Rinaldi
Camila Rinaldi

Ler em outras línguas:

Deutsch / English

A Garmin acaba de lançar a série Fenix 8 Pro e, desta vez, os relógios de aventura vão além do design robusto e do rastreamento de diversos esportes. A novidade é dupla: uma tela MicroLED totalmente nova e, pela primeira vez em um relógio Garmin, LTE integrado e comunicação bidirecional via satélite. Isso significa que o Fenix 8 Pro pode manter o usuário conectado durante uma corrida em trilha sem precisar do smartphone, e ainda enviar um SOS quando estiver completamente fora da rede.

A nova linha Fenix 8 Pro

Antes de falarmos sobre os recursos mais impressionantes desse novo dispositivo, vamos conferir algumas de suas especificações gerais. A série está disponível em dois tamanhos, 47 mm e 51 mm, e traz o DNA característico da Fenix: molduras de titânio, lentes de safira, resistência à água de 100 metros e bateria com duração medida em dias, não em horas.

Os preços começam a partir US$ 1.199,99 (cerca de R$ 6.500 na conversão atual direta), enquanto a versão com a nova tela MicroLED chega a US$ 1.999,99 (aproximadamente R$ 10.900). O Fenix 8 Pro é um complemento aos modelos Fenix 8 do ano passado, oferecendo mais opções para quem busca diferentes tecnologias de tela e prioridades de resistência.

Uma pessoa verificando um smartwatch Garmin no pulso em um ambiente ao ar livre.
De monitoramento cardíaco a mensagens de voz curtas, o Fenix 8 Pro combina um acompanhamento sério da saúde com formas mais inteligentes de manter contato. / © Garmin

Além da atualização do hardware, a Garmin também está melhorando a experiência do software. O Fenix 8 Pro traz entrada de texto preditiva mais precisa para mensagens, rastreamento ao vivo mais inteligente que pode iniciar automaticamente ao começar uma atividade, e métricas de saúde ampliadas pelo Garmin Connect.

O relógio também chega com melhorias nas análises de recuperação e na preparação para treinos, além de novos perfis esportivos para atividades como esportes de remo e corridas de aventura.

MicroLED: clareza em um relance

A Garmin afirma que o Fenix 8 Pro é o primeiro smartwatch com tela MicroLED, o que é verdade. Não encontrei nenhum lançamento relevante que tenha usado essa tecnologia antes. A tela alcança até 4.500 nits de brilho, reúne mais de 400.000 minúsculos LEDs em um círculo de 1,4 polegada e oferece amplos ângulos de visão sem risco de queimar.

Esse avanço é importante, já que os dispositivos de pulso estão sempre em movimento e muitas vezes são vistos de ângulos complicados. Não importa se você está correndo abaixo de luz solar intensa ou nos últimos quilômetros de uma maratona: a tela continua nítida mesmo com uma rápida olhada.

A opção MicroLED, no entanto, está disponível apenas no modelo Fenix 8 Pro de 51 mm. A vida útil da bateria é afetada em comparação com outras variantes, durando cerca de dez dias no modo smartwatch ou quatro dias com o modo sempre ligado ativado. Para quem quer o máximo de nitidez em condições extremas, precisa se atentar a isso.

Um relógio Garmin mostrado em uma rocha coberta de musgo em um ambiente natural.
Clareza do MicroLED em ambientes externos: mapas e métricas permanecem legíveis abaixo de sol graças à tela brilhante da Garmin. / © Garmin

Se você não precisa de tanto brilho, a Garmin também oferece versões AMOLED do Fenix 8 Pro nos tamanhos 47 mm e 51 mm. Elas chegam a 27 dias de duração no modo smartwatch e cerca de 15 dias com o modo sempre ligado, com cores mais vivas e um gerenciamento de energia mais eficiente, o que é proporcionado pelo AMOLED.

A Garmin deixou claro durante o lançamento que o MicroLED não substitui o AMOLED. As duas opções de tela existem de forma paralela, permitindo que você escolha entre a melhor legibilidade sob luz intensa ou visuais vibrantes com maior duração de bateria graças ao AMOLED.

LTE e satélite: uma hierarquia de conexão

O Fenix 8 Pro adota uma hierarquia simples de conexão. Quando o celular está por perto, ele usa os dados do aparelho. Se você deixar o smartphone em casa, o LTE-M assume o controle para ligações, mensagens de texto bidirecionais ou mensagens curtas de voz pelo Garmin Messenger, compartilhamento de localização em tempo real e alertas SOS.

Durante a sessão de perguntas e respostas no dia do lançamento, a Garmin explicou que o LTE-M não é apenas mais uma versão do LTE, mas uma variante de baixo consumo de energia que mantém o relógio conectado sem comprometer a vida útil da bateria. Mesmo com GPS e rastreamento ao vivo ativados, o modelo de 51 mm consegue funcionar por até 19 horas antes de precisar ser recarregado. Isso representa uma diferença bastante significativa em relação aos smartwatches convencionais.

Uma pessoa remando em um caiaque vermelho em água escura, usando um capacete e um traje de neopreno.
Criado para a água e a natureza selvagem: o Fenix 8 Pro oferece resistência à água de cem metros de profundidade e rastreamento em tempo real direto do pulso. / © Garmin

Se o LTE não estiver disponível, o relógio se conecta a satélites geoestacionários a 35.405 acima da Terra. É preciso apontar o relógio para o céu para que a conexão seja estabelecida, mas uma vez conectado você já pode enviar e receber mensagens curtas ou acionar um SOS. A Garmin destacou que esse sistema é diferente dos dispositivos portáteis inReach tradicionais, que usam antenas maiores e satélites de órbita terrestre baixa para rastreamento contínuo. A versão do Fenix 8 Pro é um meio-termo, mas cabe no pulso e pode ser ativada manualmente para garantir que uma mensagem seja enviada via satélite.

A Garmin também explicou como funcionam as assinaturas. Para usar os recursos de LTE e satélite, é necessário um plano inReach gerenciado diretamente pela Garmin, não pela operadora de celular. O preço começa em US$ 7,99 por mês (cerca de R$ 43 na conversão direta atual), com teste gratuito de 30 dias e isenção da taxa de ativação durante o lançamento. As mensagens fora do SOS têm uma pequena cobrança por envio, mas chamadas SOS e a coordenação via Garmin Response estão sempre incluídas.

Dois escaladores se ajudam em uma superfície rochosa com montanhas ao fundo.
Quando a situação fora da rede se torna crítica, o Fenix 8 Pro pode se conectar diretamente a satélites para acionar um SOS por meio do Garmin Response. / © Garmin

Como o Fenix 8 Pro se destaca

A Garmin não está jogando o mesmo jogo que a Apple e o Google. O Apple Watch Ultra 2 continua sendo o melhor smartwatch para quem usa iPhone, mas ainda não conta com conexão direta via satélite. Já o Pixel Watch 4 do Google trouxe o SOS por satélite, porém limitado apenas para emergências, sem oferecer mensagens bidirecionais com amigos ou familiares.

O Fenix 8 Pro segue uma abordagem diferente. Ele combina uma tela MicroLED, que garante excelente visibilidade mesmo sob luz solar intensa, com uma estratégia de conectividade em camadas: uso diário de LTE e comunicação verdadeira fora da rede. Ele não é tão sofisticado quanto o ecossistema da Apple, nem tão acessível quanto o Pixel Watch, mas para atletas e aventureiros sérios, entrega algo que nenhum outro oferece: um relógio feito para o ar livre, com linha direta para emergências.

Para mim, essa é uma inovação gigantesca, mas vale lembrar que uma tela MicroLED de quase R$ 11 mil não é para todos.

Os links compartilhados neste artigo são links de afiliados. Isso significa que o nextpit obtém uma pequena participação nos lucros se você comprar produtos através deles. Isso não gera custos adicionais para você e não tem nenhuma influência sobre o conteúdo editorial do site. Saiba mais sobre como monetizamos o site na nossa página de transparência.
Camila Rinaldi

Camila Rinaldi
Head of Editorial

Com mais de uma década de experiência em review de dispositivos, recentemente mergulhei no mundo dos wearables e desenvolvi uma paixão por inovações em saúde digital. Embora agora eu esteja profundamente imersa no ecossistema da Apple, meu entusiasmo pelo Android permanece forte. Anteriormente, fui editor-chefe do AndroidPIT e do Canaltech no Brasil, e agora compartilho minhas análises com o público dos EUA no nextpit. Além da tecnologia, valorizo muito minha coleção de vinis e acredito que a melhor maneira de conhecer um lugar é através da sua gastronomia. Junte-se a mim enquanto exploro a fusão da tecnologia e da cultura em nossa vida cotidiana.

Para o perfil do autor
