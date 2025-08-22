"Remova os Penetras": Google Torna Photoshop Obsoleto

O Google acaba de revelar seus smartphones Pixel 10 . Como sempre, isso foi acompanhado pela apresentação de novas e interessantes funções de IA. Um novo recurso realmente poderoso está relacionado ao Google Fotos e à edição de imagens - e pode dar uma verdadeira dor de cabeça à concorrência.

A apresentação da série Pixel 10 incluiu quatro smartphones, fones de ouvido e um smartwatch. Pode ter passado um pouco despercebido o fato de que os californianos também anunciaram uma atualização para o aplicativo Google Fotos ao mesmo tempo. No momento, essa função está disponível apenas para pessoas com celulares Pixel 10 nos EUA. No entanto, vale a pena dar uma olhada na inovação do Google.

Edição de imagens tão fácil quanto mágica

Funções como a Magic Eraser já deixaram os usuários de queixo caído. Com a função "editar perguntando", o Google agora está levando isso a um nível totalmente novo. Você faz exatamente o que o nome promete: edita suas fotos simplesmente dando ordens. Basta pedir ao aplicativo: "Deixe a foto mais clara".

Para uma foto antiga, algo como: "Por favor, restaure a imagem" é suficiente. Você também pode pedir: "Por favor, remova as pessoas no fundo" ou algo semelhante. Portanto, basta falar (ou digitar) como quiser e pode até combinar várias instruções: "Deixe a imagem um pouco mais clara e com mais contraste e, por favor, remova os reflexos".

No futuro, apenas algumas instruções serão suficientes para transformar sua foto comum em uma obra-prima. / © nextpit

Como você pode ver, não é mais necessário percorrer os menus para encontrar a configuração certa ou testar diferentes recursos (ou passar horas procurando no YouTube). O comando de voz é suficiente e o Google Fotos implementa a alteração conforme desejado.

Isso também é legal se você não tiver a menor ideia de como aprimorar uma imagem. Basta dizer: "Melhorar a foto" e ver o que acontece. Logicamente, você pode usar outros comandos para alterar ainda mais a imagem, até que você finalmente goste dela.

Revolução ou gambiarra de IA?

Isso significa que as ferramentas profissionais, como o Adobe Photoshop, estão em perigo? Provavelmente não, se você usa o Photoshop profissionalmente, pois ele já conta com poderosas ferramentas de IA. Entretanto, o Photoshop realmente não tem uma função que permita editar imagens usando apenas a fala, pensada para novatos.

A gente não vê a hora de um recurso semelhante chegar em nossos celulares. Só podemos esperar que o Google estenda o recurso a outros modelos e países. No momento, você precisa absolutamente de um Pixel 10 para essa mágica fotográfica.

