Desde que chegou ao Chrome e ao Android , o Gerenciador de Senhas do Google tem funcionado como uma ferramenta de segurança integrada e discreta. Agora, quase dez anos depois, ele conta com um aplicativo próprio, que elimina a necessidade de entrar nas configurações apenas para encontrar as credenciais salvas.

O app foi lançado no Google Play com a nova linha Pixel 10 do Google. Na prática, ele funciona da mesma forma que a versão já presente no Android, incluindo ferramentas já conhecidas. A diferença é que, por ser um aplicativo independente, traz um acesso mais rápido e simples para gerenciar senhas, chaves de acesso e dados de login.

Ele também funciona como um lembrete útil para quem esqueceu de sua existência ou nunca chegou a usar a função. Agora, ao buscar por "gerenciador de senhas" no Google Play, o app do Google aparece lado a lado com opções de terceiros como o Bitwarden e o Proton Pass. Isso faz do app uma alternativa real a serviços que costumam exigir assinatura ou planos pagos.

O que há de diferente no aplicativo gerenciador de senhas do Google?

Depois de instalado, você pode acessar o Google Password Manager tanto pela gaveta de aplicativos quanto pelas configurações do sistema. A primeira opção é a mais prática, claro, já que permite abrir o painel de forma rápida. Durante os testes, no entanto, encontrei um pequeno problema ao usar as duas versões em paralelo, que foi resolvido somente após eu desinstalar e reinstalar o aplicativo.

O Gerenciador de senhas do Google oferece as mesmas funções e a mesma interface de usuário que a versão integrada nas configurações do Android. / © Google

Visualmente, o aplicativo é bem limpo e direto, contando com três guias principais: Senhas, Verificação e Configurações. Na tela inicial, você consegue pesquisar, gerenciar ou adicionar novas credenciais de forma simples. Também aparece um alerta em pop-up para aplicativos e sites compatíveis com senhas, mas que ainda não foram atualizados.

No quesito segurança, as mesmas proteções continuam válidas, incluindo a criptografia de ponta a ponta. Ainda existe a opção de ativar a criptografia para senhas de contas e dispositivos que não contam com esse recurso habilitado.

O Google informa os usuários que o aplicativo ainda está em fase inicial de lançamento, por isso a disponibilidade pode variar de acordo com a região. Ele funciona tanto em smartphones quanto em tablets com Android.

Você já baixou o Google Password Manager no seu dispositivo? Como tem sido sua experiência até agora?