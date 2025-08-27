É exatamente o que imaginávamos: sim, o Google está por trás do Nano-Banana. O Google DeepMind apresentou oficialmente a ferramenta, e agora está mais do que claro que a tecnologia de processamento de imagens por IA mais avançada do mundo está sendo liberada para todos os usuários do Google Gemini.

A notícia nos pegou de surpresa. A equipe do Google DeepMind acaba de apresentar sua nova ferramenta de processamento de imagens por IA. Pelas pistas que flagramos nos últimos dias, já parecia bastante provável que o Google fosse o responsável pela novidade, só não imaginávamos o quão rápido tudo isso iria acontecer. Isso porque a empresa não só confirmou a novidade, como também anunciou que ela estará disponível para todos os usuários do Gemini.

Por que o Nano Banana é tão bom

O software de imagens ficou conhecido, primeiramente, pelo nome Nano-Banana. Agora, ele aparece como "gemini-2.5-flash-image-preview" no LMArena, plataforma em que modelos de IA competem entre si e são avaliados. Lá, também conseguimos ver o ranking dos dez primeiros, e fica evidente que o Google lidera com folga, ficando à frente dos modelos Flux e do GPT-Image-1 da OpenAI.

Já comentamos aqui antes sobre o que faz essa ferramenta ser tão boa, mas o próprio Google explica isso de um jeito muito mais claro:

Quando você edita imagens suas ou de pessoas próximas, até mesmo pequenos erros fazem diferença. Uma foto que está "quase certa" simplesmente não parece estar. Por isso, a nossa atualização mais recente garante que retratos de amigos, familiares e até mesmo de animais de estimação fiquem sempre fiéis à realidade, seja testando um corte de cabelo estilo colmeia dos anos 1960 ou colocando um tutu no seu chihuahua.

Sim, o novo modelo consegue mostrar com precisão como você realmente é, mas ele vai além disso. O Google, inclusive, apresentou alguns exemplos que já podemos testar:

Trocar roupas ou cenário: você só precisa enviar uma foto, seja sua, de alguém da família ou até do seu animal de estimação. Depois, basta escrever no prompt como gostaria de mudar a roupa ou o ambiente desta imagem. A IA, então, segue suas instruções e gera uma versão que combina perfeitamente com o estilo original da foto.

Apareça em novos lugares ou mude sua aparência: tudo isso é possível com o Gemini. / © Google DeepMind (Colagem: nextpit)

Juntar fotos: você pode enviar várias imagens e combinar tudo em uma só. Duas fotos de pessoas que você gostaria de ver juntas, por exemplo, podem ser unidas em um novo cenário. E se você fizer o upload de uma terceira imagem mostrando uma praia deserta, em pouco tempo as duas pessoas estarão retratadas nesse mesmo lugar. No artigo do Google, o exemplo usado foi o de uma mulher e seu cachorro. Ela enviou uma foto dela, outra do cachorro e escreveu no prompt que queria aparecer passeando com o pet em frente a uma quadra de basquete. O resultado foi exatamente esse!

A dona e o cachorro estão alegremente unidos no mesmo lugar. / © Google DeepMind (Colagem: nextpit)

Ao que tudo indica, o Google conseguiu resolver o maior problema das outras IAs de imagem: a consistência. Não importa se você muda o fundo, a composição, a expressão ou a pose das pessoas, pois a aparência original continua igual. Isso pode causar um grande aumento de usuários para o Gemini, já que muitas pessoas que usam o ChatGPT acabam explorando a IA praticamente apenas para criar imagens. É nesse ponto que o Nano-Banana pode se tornar um divisor de águas.

Edição em várias etapas: agora, é possível dividir as alterações em fases diferentes. Imagine que você começa com a foto de um cômodo vazio. Na primeira etapa, a ferramenta pinta a parede de uma cor específica. Depois, na etapa seguinte, coloca os móveis. Por último, acrescenta os objetos decorativos. Em cada fase, todo o restante da imagem permanece intacto, garantindo que, no final, o papel de parede e os móveis mantenham a mesma aparência inicial.

Quem pode usar a IA de edição de imagem?

Assim que você testa a ferramenta pela primeira vez, já começa a ter inúmeras ideias do que pode fazer com ela. Você pode mudar o design da sua casa ou do seu guarda-roupa, trocar os móveis da sala com um simples comando ou até colocar um acessório específico em alguém. Quer que a mulher da foto use um vestido com o mesmo padrão da borboleta de outra imagem? É totalmente possível!

A grande questão, agora, é sobre quando tudo isso vai estar disponível para o público geral. Segundo o Google, “a função de edição de imagens atualizada já está disponível no Gemini”, mas ela ainda não aparece no aplicativo e nem na versão web. No Google AI Studio o recurso até aparece listado, mas no momento vem apresentando erros.

Ou seja, ainda é preciso esperar um tempo para o Google ajustar tudo. Enquanto isso, você pode ir pensando nos experimentos fotográficos que gostaria de fazer usando a nova ferramenta de IA. Agora, provavelmente, a Adobe terá de repensar seus próximos passos, pois cada vez menos pessoas devem precisar de um software de edição profissional para criar imagens.

Ah, e tem mais: o Google também deixou claro que todas as imagens criadas ou editadas no Gemini recebem uma marca d’água visível. Além disso, existe uma marca d’água digital invisível do SynthID para indicar que o conteúdo foi feito por IA. Vale ter isso em mente quando for gerar suas imagens!