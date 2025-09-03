Ao longo dos anos, o Google Maps vem adicionando recursos úteis e bem pensados , o que o tornou um aplicativo de navegação confiável, mesmo para motoristas profissionais e turistas perdidos. Com o Android 16, o Google está dando a ele uma atualização significativa por meio de um novo recurso chamado Live Updates, projetado para ajudar os usuários a navegar no trânsito com mais eficiência do que nunca.

O Live Updates é um dos destaques do Android 16. Ele é semelhante ao recurso Live Activity do iPhone, que é um widget persistente e dinâmico que aparece na tela inicial, na tela de bloqueio e no painel de notificações, mesmo que o aplicativo seja minimizado ou descartado. Além de seu design sempre visível, ele oferece atualizações em tempo real para aplicativos compatíveis, como Uber, viagens de trem, um cronômetro e muito mais.

Recurso de navegação que ajuda você a vencer o trânsito

O Google vem testando a integração do Live Updates com seus aplicativos, incluindo o Google Maps. Embora o recurso esteja em testes limitados há algum tempo, agora mais usuários estão começando a vê-lo aparecer quando usam o Google Maps durante a navegação.

Alguns testadores relatam (via Android Authority) ter visto uma janela flutuante e fixa nas telas inicial e de bloqueio, bem como na aba de notificações quando as Configurações rápidas estão parcialmente abertas. O widget aparece como um painel retangular que mostra o progresso da viagem, paradas codificadas por cores e até mesmo uma seta direcional apontando para a próxima curva.

Há também um botão Sair para descartar o widget, e tocar nele abre o aplicativo Google Maps em tela cheia com todos os detalhes de navegação intactos.

A ferramenta Live Updates do Google Maps aparecerá na tela de bloqueio, na tela inicial e no painel rápido. / © Android Authority

O Live Updates também parece oferecer suporte a mais do que apenas viagens de carro. Ele pode se estender a outros modos de deslocamento, como bicicleta e transporte público, incluindo trens e ônibus. No entanto, precisaremos esperar para ver como isso será implementado.

Essa é uma adição altamente prática, especialmente para motoristas que dependem de seus celulares para navegação enquanto estão na estrada. Ele reduz a necessidade de reabrir o aplicativo manualmente se ele for fechado acidentalmente, mantendo as direções visíveis e acessíveis o tempo todo.

Quando serão lançadas as atualizações ao vivo do Google Maps?

O Live Updates está disponível atualmente no Android 16, e a integração com o Google Maps ainda está em teste beta. Espera-se uma implementação mais ampla em breve, provavelmente vinculada ao lançamento do Android 16 QPR1.

Algumas versões do Android com skin, como o One UI 8 da Samsung e o HyperOS 3.0 da Xiaomi, também adotaram o recurso, embora com seus próprios toques de design.

Qual versão do Android você está usando? Você já viu o Live Updates em ação no seu dispositivo?