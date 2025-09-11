Depois de todos esses anos, quatro em cada cinco pessoas no planeta ainda usam a pesquisa do Google para encontrar as páginas que desejam na Internet. Muitos críticos afirmam que o Google ultrapassou os limites com os resumos de IA e está potencialmente colocando a Internet em risco. Agora, pela primeira vez, estamos ouvindo esses comentários do próprio Google.

A pesquisa do Google é a força dominante na web. Nem mesmo a IA consegue mantê-la sob controle. Pelo contrário: graças à visão geral da IA, que graças ao Gemini torna a pesquisa do Google ainda mais poderosa, a empresa californiana domina a pesquisa de forma ainda mais clara. Você provavelmente já viu isso: Em muitas pesquisas do Google, um resultado de IA aparece na parte superior, o que, em muitos casos, já fornece uma resposta suficientemente detalhada.

O Google tira a água das páginas

Por exemplo, se você perguntar qual é a população de Dortmund, o logotipo da Gemini e uma resposta à pergunta aparecerão primeiro na parte superior. À direita, você pode ver outras opções de links em que poderia clicar - mas não precisa, porque o Google já revelou tudo o que foi perguntado com sua IA. É assim que se parece:

O Google resume algumas informações importantes para que eu não tenha que clicar em outra página. / © nextpit

Se, em vez disso, você perguntasse qual é o tamanho da tela do Samsung Galaxy S25 Ultra (teste), também haveria uma resposta da IA. Você não precisaria clicar em um artigo sobre o Galaxy S25 Ultra primeiro, mas poderia dar uma olhada nas informações diretamente na página de pesquisa do Google.

Isso é relevante porque inúmeros sites de notícias têm se voltado cada vez mais contra o Google recentemente. E é aí que as coisas ficam interessantes. Sempre que alguém critica essa abordagem, recebe uma resposta clara do Google: o tráfego para os sites geralmente permanece estável, às vezes até aumenta devido ao uso da visão geral da IA.

O Google admite pela primeira vez que não é bem assim

Um estudo da SimilarWeb mostrou recentemente que esse não é o caso. De acordo com o estudo, as pesquisas "zero clique" teriam aumentado de 56% para 69% ao longo de um ano desde a introdução das visões gerais de IA em maio de 2024. Para explicar brevemente: pesquisas zero clique são consultas de pesquisa em que os usuários veem a resposta diretamente na página de resultados - por exemplo, por meio de caixas de informações, resumos ou visões gerais de IA - e, portanto, não clicam mais em um site externo.

A SimilarWeb também determinou como isso afeta os sites de notícias nos EUA: a Forbes e o HuffPost perderam 40% de seu tráfego, enquanto o DailyMail.com perdeu 32%. A CNN (-28%) e a Fox News (-24%) também não parecem nada animadoras. No entanto, o Google afirmou que as visões gerais de IA não tiveram impacto negativo no tráfego.

Até agora! Pela primeira vez, o Google declarou que esse efeito negativo existe de fato. No entanto, o Google não fez essa surpreendente declaração em seu site ou para a imprensa - ela vem de um documento judicial. Nele, o Google explica:

"O fato é que a importância da Web aberta já está diminuindo rapidamente hoje em dia e a proposta de desinvestimento dos autores da ação só aceleraria esse declínio, prejudicando os editores que atualmente dependem da receita de publicidade gráfica na Web aberta.

A título de explicação: A "web aberta" ou "internet aberta" refere-se à parte de acesso livre da Internet que pode ser acessada por meio de mecanismos de pesquisa, mas também por protocolos como "https". Ela inclui tudo o que pode ser acessado sem um paywall, aplicativos obrigatórios ou vinculação a uma plataforma.

O Google volta atrás novamente

O argumento do Google aqui é, presumivelmente, que a empresa não deve ser desmembrada. Afinal, o declínio descrito acima seria acelerado se isso acontecesse. A parte da declaração em que o Google admite que é parcialmente responsável pelo declínio da Web aberta está, obviamente, ausente do documento.

No entanto, a empresa está tentando se esquivar dessa suposta contradição. Nosso colega Caschy (em alemão) relata outra declaração da equipe do Google. De acordo com ela, o Google não está se referindo a toda a Web aberta, mas apenas à exibição de publicidade dentro da Web aberta.

No entanto, especialmente no setor de notícias, há cada vez mais indícios de que as visualizações de IA estão afetando enormemente o tráfego de muitos sites. A consequência é óbvia: as páginas em que não se clica acabarão não podendo mais produzir conteúdo. E se nenhum conteúdo for produzido, o Google não poderá resumi-lo em sua página de resultados usando IA.