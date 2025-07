Os smartphones de última geração do Google têm gerado um grande burburinho, incluindo especulações sobre a data de seu anúncio. Após boatos apontando para a segunda ou terceira semana de agosto, o próprio Google agora confirmou oficialmente seu próximo evento Made by Google, no qual a série Pixel 10 será apresentada. Também destacaremos as grandes surpresas que podemos esperar desse evento.

Nos convites enviados à imprensa, o evento Made by Google deste ano está programado para quarta-feira, 20 de agosto. Isso é uma semana mais tarde do que o evento Pixel do ano passado. Ao mesmo tempo, a empresa está mudando o local do evento de volta para a cidade de Nova York, depois de acontecer na sede da empresa, em Mountain View, Califórnia, em 2024.

A apresentação começará às 13h00 locais (14:00 no horário de Brasília). Além do evento presencial, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube para que todos possam assistir on-line.

O que esperar do evento Made by Google?

Embora o Google tenha mantido silêncio sobre o que exatamente será revelado no evento, o convite dá a entender que o foco será o hardware Pixel, que consistirá em smartphones e dispositivos vestíveis, como relógios e fones de ouvido.

Com base em um fluxo de vazamentos e relatórios, esse evento será encabeçado pela linha Pixel 10, que consiste no Pixel 10 padrão, no Pixel 10 Pro (XL) e no Pixel 10 Pro Fold. No setor de wearables, esperamos ver o Pixel Watch 4 e o Watch 4 XL. Também existe a possibilidade de vermos o sucessor do Pixel Buds série A, atualmente chamado de Pixel Buds 2a.

Novo chip Tensor que não esquenta?

O evento Pixel deste ano pode ser tão empolgante, se não maior, do que os anteriores, principalmente porque há rumores de que a próxima linha de smartphones Pixel do Google adotará o chipset Tensor G5, que será fabricado pela TSMC, deixando para trás a Samsung.

SoC Tensor G4 do Google. / © Google

Houve problemas associados aos SoCs Tensor G anteriores fabricados pela Samsung, desde o desempenho e o superaquecimento até a duração da bateria. Portanto, veremos se essas preocupações serão finalmente resolvidas com a troca pela TSMC.

O que pode mudar no Pixel 10?

A série Pixel 9 introduziu um design renovado à linha, e isso deve ser mantido no Pixel 10. Com isso, não haverá grandes mudanças na estética, de acordo com materiais que vazaram. Em vez disso, veremos atualizações notáveis nos componentes, que podem incluir telas melhores com controle de brilho aprimorado, recursos de carregamento mais rápidos e a versão Google do MagSafe da Apple.

O Pixel 10 Pro XL do Google deve compartilhar a maior parte do design com o Pixel 9 Pro XL. / © On Leaks / Android Headlines

Mesmo no departamento de câmeras, os boatos sugerem que o Google manterá a maioria dos sensores de imagem no Pixel 10 Pro, mas reformulará o Pixel 10 para acomodar um terceiro sensor traseiro, que ao que tudo indica será uma lente telefoto/zoom. No entanto, isso poderia resultar em sacrifícios nas câmeras principal e grande-angular.

Novo Pixel Watch e fones de ouvido com cancelamento de ruído?

É provável que o Pixel Watch 3 também receba um sucessor, o Pixel Watch 4. Acredita-se que ele estará disponível em dois tamanhos, e ambas as variantes terão baterias maiores e painéis AMOLED mais brilhantes. Acredita-se que o chip Snapdragon W5 Plus Gen 1 do smartwatch permanecerá inalterado, mas o Google poderia adicionar um novo coprocessador.

A tão esperada atualização do Google para a série Pixel Buds A pode ser lançada desta vez. Esses novos fones de ouvido econômicos, chamados Pixel Buds 2a, podem trazer a função ANC, que é uma das principais queixas da geração atual.

É claro que haverá uma onda de novos aprimoramentos de software e recursos de IA, o que é uma ocorrência regular em cada lançamento do Pixel. Mas isso é algo que saberemos nas próximas semanas.

Já usou algum aparelho Pixel? Ou ainda está na espera para que a linha chegue oficialmente ao Brasil?