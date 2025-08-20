Pixel 10: Primeiras Impressões dos Novos Smartphones do Google

Timo Brauer
O Google acaba de apresentar os novos smartphones Pixel 10, e eu estava lá para conferir de perto esses novos aparelhos. A nova série é feita de quatro modelos: o compacto Pixel 10, o mais potente Pixel 10 Pro, o maior Pixel 10 Pro XL e o novo dobrável Pixel 10 Pro Fold. Com 6,3 polegadas, o Pixel 10 e o Pixel 10 Pro são agradavelmente compactos para os padrões atuais. Já o modelo XL tem 6,8 polegadas, mas é tecnicamente igual por dentro, o que pude confirmar em uma comparação.

O que tem de novo?

Todos os quatro modelos funcionam com o novo processador Google Tensor G5 e já acompanham o Android 16. O Google promete sete anos de suporte a atualizações, tanto para novas versões do Android quanto para patches de segurança. Além disso, a cada três meses, a empresa lançará as chamadas "pixel drops", que são basicamente atualizações de funções menores que vêm fora das novas versões do Android.

Outro recurso novo é o suporte para QI2 com ímãs. Pude testar a novidade ali mesmo para observar como os acessórios MagSafe, como baterias portáteis ou porta-cartões, podem ser fixados. Eles funcionam perfeitamente e ficam tão seguros quanto no iPhone.

Pixel 10: compacto e colorido

O Pixel 10 tem uma estrutura de alumínio fosco e uma parte traseira de vidro brilhante. Em relação às cores, você pode escolher entre o preto clássico (Obsidian), o branco azulado (Frost), o amarelo-limão brilhante (Lemongrass) e o azul vibrante (Indigo). Este último lembra a cor azul do primeiro smartphone Pixel.

Uma mão segurando um smartphone Pixel 10 mostrando a hora 04:43 e a data terça, 5 de agosto.
A tela do novo Pixel 10. / © Timo Brauer / nextpit

Em comparação direta com seu antecessor, o Google afirma ter deixado a tela mais brilhante e aprimorado o som. Além disso, a nova câmera oferece zoom óptico de 5x e zoom digital de até 20x pela primeira vez.

O Pixel 10 custa a partir de 899 euros, cerca de R$ 5.700 na conversão direta atual, com 12 GB de RAM e 128 GB de memória.

Pixel 10 Pro (XL): dois tamanhos, o mesmo desempenho

O Pixel 10 Pro e o modelo XL são diferentes apenas no tamanho e, logicamente, na capacidade da bateria. Todos os outros dados técnicos são idênticos, então você pode decidir a compra somente considerando as medidas. Ambos têm uma estrutura de alumínio polido brilhante que quase parece aço inoxidável, e uma parte traseira de vidro fosco. As cores disponíveis são Obsidian (preto), Moonstone (cinza azulado), Porcelain (branco prateado) e Jade (verde pastel com moldura dourada).

De acordo com o Google, a tela é "a mais brilhante de sua categoria". A câmera também passou por uma reformulação: a lente principal agora é de 50 MP, a ultra grande-angular de 48 MP e a teleobjetiva de 48 MP, pela primeira vez com zoom digital de até 100x. A câmera teleobjetiva oferece resultados impressionantes devido à resolução mais alta e do software aprimorado. Ao menos foi isso o que vimos em uma demonstração inicial ao vivo no local. Nosso teste completo revelará mais sobre isso!

O Pixel 10 Pro custa a partir de 1.099 euros, cerca de R$ 6.900 na conversão direta atual, com 16 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O modelo XL custa a partir de 1.299 euros, aproximadamente R$ 8.200, e já oferece 256 GB de armazenamento na versão básica.

Quatro smartphones Google Pixel 10 Series em diferentes cores exibidos em suportes.
O Pixel 10 Pro em todas as cores. / © Timo Brauer / nextpit

Pixel 10 Pro Fold: dobrável com classificação IP68

O Pixel 10 Pro Fold é o primeiro smartphone dobrável com certificação IP68, o que significa que ele não é apenas à prova d'água, mas também protegido contra poeira. Pelo menos na teoria, ele deve ser tão robusto quanto os outros smartphones da série Pixel 10. A carcaça é feita de alumínio brilhante e a parte traseira de vidro fosco. As cores disponíveis são: Jade e Moonstone.

A dobradiça causa uma ótima primeira impressão por ser fácil de abrir e se manter em qualquer posição, ideal para usar o aparelho como um pequeno laptop. A tela grande de 8 polegadas em um formato quase quadrado é bastante generosa, enquanto a tela externa de 6,4 polegadas possui bordas um pouco largas. Com 10,8 mm, o smartphone dobrável não é tão fino quanto o Fold7 da Samsung, mas ainda assim é bem confortável de segurar. O Pixel 10 Pro Fold começa com um preço de 1.899 euros, cerca de R$ 12.000 na conversão direta atual.

Um smartphone Pixel 10 Pro dobrado exibido em uma mesa com parte traseira verde e frente preta.
Pixel 10 Pro Fold. / © Timo Brauer / Nextpit

A linha Pixel 10 chegou com inovações e um modelo dobrável robusto. Agora, queremos saber de você: qual dos smartphones mais chamou sua atenção? Você compraria um dos novos celulares do Google?

Timo Brauer

Timo Brauer
Editor

Timo has always had a fascination with technology. Starting with his own blog at the age of 14, followed by spending some time as a freelancer, he joined the beebuzz media team in 2019. He is a smartphone expert and regularly tests the latest mobile phones and smart home gadgets.

