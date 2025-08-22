O Google acaba de apresentar oficialmente a série Pixel 10. Como no ano passado, a empresa mais uma vez lançou quatro modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Eu já falei sobre o hardware com detalhes em um artigo separado , e agora vou abordar o software. Além do que acompanha o Android 16 "normal", o Google também oferece algumas funções exclusivas.

Todos os modelos da nova linha Pixel rodam o Android 16 mais recente e recebem regularmente os chamados "pixel drops", atualizações de funções menores lançadas a cada três meses e que contam com novos recursos exclusivos. Eu recebi uma demonstração ao vivo de três dessas ferramentas exclusivas e vou relatar o que experienciei.

Tradutor ao vivo: simultâneo e off-line

Eu realmente me impressionei com o novo tradutor ao vivo. Outras fabricantes, como a Samsung, já oferecem essa função há algum tempo, e a Apple também deve apresentar o recurso com o iOS 26. Mas a implementação no Pixel 10 parece ser bem mais madura tecnicamente do que a da Samsung.

A função pode ser ativada ao fazer uma chamada, logo traduzindo a conversa em tempo real, diretamente no aparelho e sem a necessidade de uma conexão com a internet. A novidade traz ainda uma ótima praticidade: apenas um dos participantes da chamada precisa ter um Pixel 10, a outra pessoa pode usar qualquer smartphone!

Na demonstração, a velocidade da tradução foi bastante perceptível. Enquanto a outra parte ainda estava falando, a tradução já estava sobreposta em uma voz parecida. A inteligência artificial não espera até o fim da frase, fazendo a tradução de forma contínua. A precisão nem sempre foi perfeita, mas pela primeira vez foi possível ter uma conversa real com uma pessoa em outro idioma, e foi exatamente isso o que me surpreendeu.

O tradutor ao vivo no Pixel 10. / © Timo Brauer / nextpit

Treinador de câmera: fotos melhores com instruções

Outra nova função anunciada pelo Google foi desenvolvida principalmente para iniciantes em fotografia com smartphone. Agora, existe um novo símbolo no aplicativo da câmera que consiste em uma pequena câmera com um asterisco. Tocando nele, a inteligência artificial analisa a cena e pergunta que tipo de foto você quer tirar, como "retrato", por exemplo.

Oferta de afiliados Google Pixel 10

Na sequência, o aplicativo exibe dicas ao vivo, como qual distância focal é adequada, se você deve se aproximar do objeto e de qual ângulo a foto ficaria melhor. Talvez eu não use essa função no dia a dia, mas é uma ajuda útil para que iniciantes consigam resultados melhores.

Instruções para se tornar um melhor profissional da fotografia móvel. / © Timo Brauer / nextpit

Super zoom: agora até 100x

O Google também melhorou o zoom da câmera de seus smartphones. O Pixel 10 oferece um zoom óptico de 5x pela primeira vez, sendo o mesmo do Pixel 10 Pro e Pro XL. Um novo recurso é o zoom digital, que agora chega a 100x no modelo Pro. Outras fabricantes, como a Samsung, também oferecem essa função há bastante tempo, mas o Google parece ter implementado essa possibilidade com sucesso, e os resultados vistos na demonstração inicial são impressionantes. Os níveis de zoom mais baixos também se beneficiam do software de câmera otimizado, claro.

Com os novos recursos de tradução ao vivo, treinador de câmera e super zoom de 100x, o Google está investindo pesado em recursos de inteligência artificial. Na sua opinião, qual dessas funções é a mais útil para o uso diário? Queremos saber a sua opinião nos comentários abaixo!