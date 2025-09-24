Google Play Games Agora Ajuda Você Nos Jogos

O Google vem implementando mudanças significativas no Google Play nos últimos meses. Após a integração de perfis públicos de jogadores e otimizações de desempenho , o gigante das buscas na Internet ainda não terminou. Agora, ela anunciou uma onda de atualizações para a plataforma, incluindo um novo assistente agêntico desenvolvido pela Gemini, projetado para dar suporte aos jogadores durante os jogos.

As dicas sobre a chegada do Gemini ao Google Play surgiram no ano passado. Após uma longa espera, o recurso foi oficializado hoje. Em uma postagem no blog, o Google confirmou que o Gemini Live será integrado por meio de uma nova sobreposição do Sidekick, oferecendo mais do que apenas um assistente padrão.

Não perca: Estes aplicativos populares pagos estão gratuitos por tempo limitado

Gemini Live chega ao Play Games

O Gemini Live foi projetado para ajudar os jogadores em tempo real, oferecendo dicas, orientações e respostas a perguntas no jogo. Por exemplo, os jogadores podem perguntar sobre controles básicos ou quais habilidades são necessárias para derrotar um chefe. O assistente pode analisar o que está na tela e adaptar suas respostas de acordo, tudo isso sem sair do jogo.

Esse recurso é semelhante ao Gaming Copilot da Microsoft, que está disponível no Xbox e em seus aplicativos para celular e PC.

Além do Gemini Live, o novo Play Games Sidekick funciona como um centro de conteúdo de jogos sempre disponível. Ele fornece acesso a dicas, conquistas, recompensas e outras informações relevantes relacionadas ao game que está sendo jogado.

O Gemini Live do Sidekick suportará jogos da Play Store, embora o Google observe que ele começará com títulos selecionados para um grupo limitado de usuários este ano, com disponibilidade mais ampla planejada para o futuro.

Nova guia Você na Play Store

O Google também está reformulando a Play Store com uma nova guia Você. Essa seção apresentará o perfil de jogador anunciado no início deste mês e oferecerá atalhos para recomendações de conteúdo, estatísticas, recompensas, assinaturas e atualizações. Os usuários também poderão revisitar o conteúdo consumido anteriormente, como audiolivros, e voltar a ele com facilidade.

A nova sobreposição do Sidekick (à esquerda) aparecerá durante os jogos e integrará o Gemini Live à experiência. / © Google | Editado por nextpit

A guia Você começa a ser implementada nesta semana e será expandida para mais países até outubro.

Pesquisa mais inteligente e recursos da comunidade

Um novo recurso de pesquisa guiada melhora a descoberta de aplicativos, permitindo que os usuários pesquisem usando linguagem natural, como, por exemplo, digitando seus objetivos. O conteúdo sazonal também será exibido na parte superior da página Aplicativos, adaptado a cada país ou região.

O Google está introduzindo uma página de detalhes de jogos atualizada que vai além das informações básicas. Ela agora inclui uma seção de comunidade onde os jogadores podem trocar ideias e ajudar a responder perguntas.

Para os interessados em jogos entre plataformas, o Google Play Games para PC está saindo da versão beta. Isso significa que os usuários de muitos países agora podem jogar jogos para celular no PC e sincronizar o progresso entre os dispositivos. Atualmente, o Google hospeda mais de 200.000 jogos em plataformas móveis e de PC.

O que você acha de ter a IA ajudando durante os jogos? Isso mudará a experiência dos jogadores? Compartilhe sua opinião nos comentários.