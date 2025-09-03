O Google Play Games oferece vários recursos no aplicativo criados para envolver os jogadores, como placares de líderes e jogos entre plataformas no PC . No entanto, a gigante das buscas na Internet está planejando introduzir ferramentas ainda mais novas e melhores para aprimorar a experiência do Play Games, incluindo perfis públicos de jogadores e recursos sociais que podem aproximar os jogos para Android das principais plataformas de PC, como o Steam.

A empresa começou a notificar usuários selecionados por e-mail e sua página de suporte sobre a reformulação do Google Play Games na semana passada, que deve começar no final deste mês em regiões selecionadas.

Jogadores de Android ganham um perfil público

De acordo com o anúncio, a atualização apresentará novos recursos aos perfis do Play Games, que em breve poderão ser acessados diretamente na Google Play Store em dispositivos Android. Esses perfis exibirão estatísticas de jogos, conquistas e recursos sociais, mudanças que, segundo o Google, "levarão a experiência de jogo para o próximo nível".

Para habilitar esses novos recursos do Play Games, o Google continuará rastreando os jogos que vocês jogam, por quanto tempo os jogam e seu progresso nos dispositivos, juntamente com o PC, para gerar dados de perfil personalizados.

Para potencializar os recursos e serviços relacionados ao seu perfil de jogo, o Google coletará informações sobre seu uso de jogos, como quais jogos vocês jogaram e quando os jogaram. Também usaremos esses dados para melhorar a experiência de jogo no Google Play.

No entanto, os usuários ainda terão a opção de personalizar seus perfis, tornando-os acessíveis a outros jogadores e promovendo uma comunidade mais conectada no ecossistema do Play Games. Pense nisso como a versão do Google dos perfis do Steam, PlayStation Network ou Xbox Live.

Opção para tornar seu perfil privado

Além dos perfis públicos, o Google confirmou que os usuários poderão manter seus perfis privados, dando-lhes controle total sobre o que os outros podem ver. Durante a implementação, suas configurações atuais de visibilidade permanecerão como padrão, portanto, vale a pena verificar se seu perfil está oculto ou público antes de a atualização entrar em vigor.

A nova atualização do Google Play Games começa a ser lançada em 23 de setembro na maioria dos países, incluindo os Estados Unidos. Enquanto isso, os jogadores do Reino Unido e da União Europeia receberão a nova atualização a partir de 1º de outubro.

O que você acha dos novos perfis de jogadores e recursos sociais do Google? Eles incentivarão mais pessoas a jogar e compartilhar?