Caminhão com Celulares Samsung é Roubado: Cuidado com Ofertas Milagrosas!

A Samsung foi vítima de um roubo espetacular: um caminhão inteiro contendo cerca de 12.000 smartphones novinhos foi roubado do aeroporto de Heathrow, em Londres. O prejuízo chega a mais de nove milhões de euros - os novos modelos dobráveis Galaxy Fold7 e Flip7 estavam entre as unidades roubadas. O incidente pode não apenas atrasar o lançamento no mercado, mas também afetar os compradores em toda a Europa.

Desaparecimento de milhões de smartphones

Os smartphones estão entre os produtos mais visados em frete - compactos, valiosos e fáceis de revender. No entanto, é provável que o caso mais recente seja um dos maiores roubos de smartphones de todos os tempos, pois o caminhão roubado também continha modelos da série Galaxy S25 e do Galaxy A16, além do Fold7 e do Flip7. De acordo com a polícia britânica, o prejuízo é de cerca de 7,9 milhões de libras, o equivalente a cerca de 58 milhões de reais.

A Samsung confirmou sua cooperação com as autoridades de investigação, mas até o momento não há pistas sobre o paradeiro dos dispositivos. Se a empresa não conseguir recuperar os smartphones, ela tem a opção de bloqueá-los por meio do famoso IMEI. Nesse caso, eles não poderão mais ser ativados e não poderão fazer login na rede móvel.

Compradores devem ficar de olho

Para você, como comprador, isso significa: tenha cuidado com as ofertas de fornecedores não oficiais. Se você quer comprar um celular Samsung por meio de plataformas como o OLX ou anúncios classificados, é preciso ter muita atenção. O cuidado deve ser ainda maior ao comprar novos dispositivos a preços muito baixos de revendedores desconhecidos. Caso o aparelho tenha o IMEI bloqueado, é tão útil quanto um peso de papel.

E o cuidado vale até mesmo para o Brasil. Caso o aparelho vendido tenha caixa e documentação em inglês ou outra língua que não o português brasileiro, pode ser fruto de roubo (sem contar o contrabando).

No momento, não está claro se a Samsung já iniciou medidas para bloquear os celulares. Se a carga for recuperada, a reativação dos dispositivos afetados seria tecnicamente possível, mas envolveria um esforço considerável.

Impacto na entrega não descartado

A perda de 12.000 dispositivos também pode ter um impacto na disponibilidade dos novos dobráveis. Com um preço de entrada de cerca de R$ 10.000, as quantidades provavelmente serão significativamente menores do que as dos modelos A ou S, portanto, não se pode descartar um gargalo temporário no lançamento do mercado, mesmo no Brasil caso a empresa redirecione aparelhos para a Europa.

Ainda não se sabe a qual mercado os dispositivos roubados se destinavam. Como o roubo ocorreu em Londres, é provável que os clientes britânicos sejam os mais afetados. No entanto, os compradores de outros países, até mesmo o Brasil, também devem estar particularmente atentos no momento.