O Steam é a maior plataforma de jogos on-line de todos os tempos. Isso não se deve apenas à sua ampla seleção de jogos, mas também à sua reputação favorável entre os jogadores. Muitos elogiam a generosa política de reembolso da loja e o confiável suporte ao cliente. No entanto, nos últimos meses, a gigante dos jogos tem se encontrado repetidamente no centro de várias controvérsias. Recentemente, a retirada de milhares de jogos gerou discussões sobre a censura no setor de jogos.

Jogos infestados de malware no Steam

Agora, uma ameaça mais iminente ressurgiu. De acordo com a Prodaft, uma empresa de inteligência de ameaças, um jogo aparentemente inocente no Steam foi infestado por um malware perigoso. O jogo em questão, Chemia, foi infestado não apenas com uma, mas com duas instâncias de malware.

De acordo com a fonte, o jogo foi comprometido pela primeira vez em 22 de julho, quando o malware foi adicionado aos arquivos legítimos do jogo. A primeira parte do malware, um HijackLoader, é particularmente perigosa porque permanece persistentemente no computador da vítima e baixa o Vidar infostealer. A segunda instância é outro infostealer, o que representa um risco significativo para seus dados pessoais, incluindo senhas, informações bancárias e outros detalhes confidenciais.

No passado, a Valve, a empresa por trás do Steam, recomendou que os usuários afetados reinstalassem o Windows. O que torna esse incidente assustador é que, quando baixado, o jogo, Chemia, é executado normalmente. Dessa forma, os jogadores não perceberão uma queda no desempenho ou outros sinais de alerta que poderiam alertá-los sobre o malware em execução em segundo plano.

Os jogos do Steam são seguros?

Esse incidente mais recente segue uma lista cada vez maior de jogos infestados de malware no Steam. No entanto, os jogos anteriores foram carregados com o único objetivo de distribuir malware. Desta vez, o jogo original é um projeto legítimo, que foi sequestrado por hackers.

É provável que a conta do editor tenha sido comprometida, permitindo que os hackers modificassem os arquivos do jogo. E como o jogo ainda estava em desenvolvimento, ele se tornou um alvo fácil. Parece que o Steam é mais tolerante quando se trata de analisar os arquivos de jogos de acesso antecipado em busca de possíveis perigos. Por isso, não é de se admirar que esses tipos de jogos estejam no centro dessa crise de malware.

Por enquanto, os jogadores devem ter cuidado ao baixar jogos de acesso antecipado de desenvolvedores pequenos e desconhecidos. Até que o Steam atualize suas diretrizes de análise, há um perigo real de que jogos infectados se escondam entre milhares de projetos legítimos. E se esse incidente mostrou alguma coisa, é que até mesmo jogos legítimos de desenvolvedores bem-intencionados podem ser alvo de distribuidores de malware.