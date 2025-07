Já se passaram 17 anos desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Isso significa que a primeira geração de verdade dos smartphones, formada por crianças que cresceram com um aparelho nas mãos, está entrando na idade adulta. E só agora começamos a ver os efeitos disso a longo prazo.

Pesquisadores da Sapien Labs acabaram de publicar um relatório importante no Journal of Human Development and Capabilities, analisando dados de saúde mental de mais de 100 mil pessoas entre 18 e 24 anos. A principal descoberta? Quanto mais cedo alguém recebe o primeiro smartphone, principalmente antes dos 13 anos, pior tende a ser o bem-estar mental no começo da vida adulta.

Os resultados chamam atenção. Quem ganhou o primeiro aparelho aos 5 anos teve, em média, uma pontuação quase zero na escala do Quociente de Saúde Mental (MHQ). Essa escala mede o bem-estar emocional, social e cognitivo, variando de - 100 a + 200. Já quem esperou até os 18 anos teve pontuações bem mais altas e relatou menos sintomas de ansiedade, baixa autoestima, agressividade, pensamentos suicidas e sensação de distanciamento da realidade.

Pontuações médias de jovens de 18 a 24 anos (homens e mulheres combinados) por idade de posse do primeiro smartphone, mostradas para a população global e em diferentes regiões. / © Sapien Labs

Em resumo, o uso precoce de smartphones, principalmente antes dos 13 anos, tem sido constantemente ligado a problemas mais sérios de saúde mental. Isso envolve instabilidade emocional, baixa autoestima e sinais de sofrimento psicológico, como pensamentos suicidas e sensação de desconexão com a vida real.

Não se trata apenas de tempo de tela

O estudo não culpa o smartphone em si. A verdadeira questão é o que os celulares representam como porta de entrada. O acesso precoce costuma significar mais tempo nas redes sociais, maior risco de cyberbullying, pior qualidade do sono e laços familiares mais frágeis. Logo, não se trata apenas do aparelho, mas de todo o universo digital que o acompanha.

"Isso já não é apenas uma questão de escolha dos pais", afirmou a pesquisadora principal, Dra. Tara Thiagarajan. Ela defende uma mudança séria nas políticas e pede que os governos tratem os smartphones de forma semelhante ao álcool ou ao tabaco quando se fala de crianças. Sua proposta é proibir smartphones para menores de 13 anos e criar um sistema de acesso gradual conforme elas crescem.

Dispositivos inteligentes nem sempre são o problema

Isso não quer dizer que toda criança com um smartphone esteja, inevitavelmente, caminhando para uma crise de saúde mental. Um estudo de 2022, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de Taiwan, deixa isso claro. A pesquisa mostrou que quando crianças de aproximadamente 10 a 12 anos, considerando o sistema escolar, usavam dispositivos inteligentes com o devido suporte, os riscos eram mínimos.

O ponto-chave era a estrutura. Pais que definiam regras claras, restringiam certos aplicativos, limitavam o uso de redes sociais e determinavam um tempo controlado de tela conseguiram resultados melhores. Os dispositivos estavam presentes, mas a experiência era direcionada.

A grande lição é que, nesse caso, o contexto importa mais do que o simples acesso. Mais uma vez, não se trata apenas de ter um celular, mas de como ele é usado e de quais hábitos são criados em torno dele. O estudo também destacou a importância de educadores e formuladores de políticas. Em vez de apenas impor limites de tela, deveríamos ensinar as crianças a desenvolver hábitos saudáveis e autorregulação no uso do smartphone.

Nem toda tela representa uma ameaça, mas sem orientação os smartphones podem facilmente deixar de ser uma ferramenta e se tornar uma armadilha. Isso é ainda mais real para crianças pequenas, que ainda estão aprendendo a lidar com emoções, foco e relacionamentos.

Panorama geral: conexão x desconexão

Essa questão, no entanto, vai além da infância. A socióloga Dra. Alice Evans levantou a preocupação de que o uso excessivo do smartphone está enfraquecendo nossa capacidade de criar e manter relacionamentos reais. Estamos vendo uma geração que cresce sempre conectada, mas está emocionalmente distante. Mais rolar de tela, menos conversa. Mais conteúdo, menos conexão.

As descobertas recentes do Sapien Labs trazem ainda mais urgência a essa discussão. Que tipo de sociedade estamos construindo se continuamos a entregar smartphones para crianças que não têm as habilidades nem o apoio para usá-los com responsabilidade? E que tipo de adulto estamos formando se seus primeiros relacionamentos são com telas e não com pessoas?

Vamos ser realistas, os smartphones vieram para ficar. Mas a forma como damos esses aparelhos às crianças e como ensinamos a usá-los pode afetar muito a maneira de se conectar no futuro.

E você, o que acha disso? Você acredita que crianças com menos de 13 anos devam ter smartphones? Queremos saber a sua opinião nos comentários!