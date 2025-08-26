Muitos usuários preferem o sistema operacional Android por sua abertura e flexibilidade, especialmente pelo suporte a aplicativos instalados à parte (sideload). Essa liberdade ajudou a definir o sistema operacional durante anos. No entanto, em uma grande mudança, o Google está reformulando esse recurso para aumentar a segurança do dispositivo.

No Android 13, o Google introduziu a verificação do desenvolvedor e testes extensivos de aplicativos antes que eles pudessem ser publicados na Play Store. Essa medida ajudou o Google a combater aplicativos maliciosos e perigosos de desenvolvedores não autenticados.

Aplicativos não verificados não podem mais ser transferidos por sideload

Conforme anunciado hoje, o Google está expandindo seu rigoroso processo de verificação de desenvolvedores para incluir aplicativos que estão sendo transferidos por sideload em dispositivos Android. Isso significa que os usuários não poderão mais instalar aplicativos de terceiros, a menos que o desenvolvedor tenha sido aprovado no sistema de autenticação do Google. O Google compara esse processo a uma verificação de identidade nos aeroportos.

O gigante das buscas na Internet lançará um novo Console do desenvolvedor Android, onde serão realizadas a integração e a verificação. Por meio dessa plataforma, os desenvolvedores ou distribuidores devem verificar sua identidade, o nome do pacote do aplicativo, as chaves de assinatura e o número DUNS das organizações, entre outros requisitos. Estudantes e amadores receberão uma versão simplificada da plataforma com um processo otimizado.

O Google planeja iniciar o acesso antecipado em outubro de 2025 para desenvolvedores selecionados. Em março de 2026, o sistema de verificação será aberto a todos os desenvolvedores. A aplicação total está programada para setembro de 2026 no Brasil, Indonésia, Tailândia e Cingapura. Enquanto isso, a verificação será aplicada a todos os países até 2027.

O Google acrescenta que essa mudança afetará os dispositivos certificados pelo Google, incluindo smartphones e tablets que executam o Google Mobile Services (GMS), que exigem certificação formal. Os exemplos incluem Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Vivo, Nothing e o próprio Pixel do Google.

Por que o Google está mudando a forma como você faz o sideload

Essa nova política visa proteger os usuários contra golpes, aplicativos falsos e outras ameaças. De acordo com o Google, os aplicativos de fontes não verificadas representam um risco significativo. Aplicativos com sideload têm 50 vezes mais chances de conter malware em comparação com aqueles distribuídos pela Play Store.

Apesar da verificação adicional, o Google afirma que os desenvolvedores manterão os mesmos recursos de distribuição de antes, desde que concluam o processo de autenticação. A principal diferença é que os aplicativos distribuídos fora da Play Store agora exigirão que os desenvolvedores sejam verificados.

Essa mudança segue os requisitos anteriores da Play Store e sinaliza que o Google está priorizando a segurança em detrimento da versatilidade no ecossistema Android. Além disso, as configurações de sideload em dispositivos Android foram alteradas, com o recurso agora desativado por padrão.

O que você acha dessa mudança? O Google está tomando a decisão certa ao restringir os requisitos dos desenvolvedores?