Todos nós já conhecemos a IA há muito tempo. Ela faz ajuda na lição de casa de nossos filhos, cria imagens engraçadas como bonecos ou animês e possivelmente rouba nossos empregos. Mas a inteligência artificial pode fazer muito mais, como mostra o exemplo da Itália. Uma pessoa desaparecida foi recuperada das montanhas depois de muitos meses.

O trágico caso da brasileira Juliana Marins na Indonésia nos lembra de como os seres humanos são frágeis e, muitas vezes, impotentes diante da natureza. No caso da mochileira, todo resgate chegou tarde demais - como em um exemplo no noroeste da Itália. Em setembro de 2024, um escaladora desapareceu no Monviso, com quase 4.000 metros de altura, o pico mais alto dos Alpes na região. O corpo do homem de 64 anos foi encontrado com a ajuda da mais recente tecnologia de IA.

Um capacete minúsculo é suficiente

O homem desaparecido era o médico da região italiana da Ligúria Nicola Ivaldo, que nunca retornou de sua viagem de caminhada. Há anos é possível usar drones para dar suporte em tais casos. Foi o que aconteceu neste caso: em 29 de julho, dois drones tiraram 2.600 fotos do Monviso. Estamos falando de uma área de 183 hectares, ou seja, cerca de quatro vezes o tamanho do Vaticano e o equivalente a aproximadamente 257 campos de futebol.

Lembre-se de que os drones tiram suas fotos a uma distância de 50 metros. Normalmente, seriam necessárias semanas ou até meses para visualizar todo o material se você dependesse apenas do olho humano. No entanto, as imagens foram analisadas com o uso de IA e o turista que sofreu o acidente foi localizado em cinco horas. Alguns pequenos pixels vermelhos foram suficientes para reconhecer o capacete do homem.

O corpo foi localizado a uma altitude de 3.150 metros, no lado direito dos três desfiladeiros que cortam a face norte do Monviso, quase invisível ao olho humano. Dois dias depois, em 31 de julho, os restos mortais do homem foram finalmente recuperados.

Interação entre humanos e tecnologia

A IA conseguiu marcar vários locais suspeitos para que o Corpo Nacional de Resgate em Montanhas e Cavernas (CNSAS) do Piemonte pudesse iniciar a busca no mesmo dia em que as imagens foram tiradas por drone. Como no caso de Marins, o clima frustrou os planos da equipe e atrasou a operação de resgate.

No entanto, mais tarde foi alcançado um ponto a partir do qual a localização real pôde ser determinada, novamente com a ajuda de drones. Depois de tirar as fotos e fazer as medições adequadas, o centro de coordenação de resgate pôde enviar o helicóptero para a operação de resgate. Apesar do mau tempo no meio do caminho, foram necessários três dias entre as primeiras fotos tiradas com drones e a recuperação da pessoa.

Mesmo dez meses atrás, imediatamente após o acidente, isso dificilmente teria sido suficiente para salvar a vida do pobre homem. Mas isso sugere que a análise de IA poderia ajudar a salvar vidas no futuro. No entanto, a interação entre humanos e tecnologia também é crucial aqui: essa análise de IA é necessária, mas também a tecnologia de drones de última geração com antecedência e, por último, mas não menos importante, a experiência e o conhecimento dos experientes socorristas de montanha no local.

IA não apenas como um socorrista de montanha

Em tempos agitados, essa qualidade da inteligência artificial talvez seja um pouco negligenciada. Mas, sim, já estamos nos beneficiando do fato de que a interação correta de tecnologias pode fornecer um suporte massivo para os serviços de resgate. Isso é especialmente verdadeiro em áreas de difícil acesso, como em uma cadeia de montanhas - mas não só. Também estou pensando, por exemplo, em operações de resgate em alto mar, para vítimas de terremotos ou enchentes e muito mais.

E sim, se pudermos implantar drones com suporte de IA rapidamente no caso de uma pessoa desaparecida, as chances de conseguir resgatá-la com vida também aumentarão enormemente (palavra-chave: câmera de imagem térmica). No próximo artigo sobre esse tópico, esperamos falar sobre pessoas resgatadas em vez de um corpo recuperado.

Que cenários você consegue imaginar em que as pessoas poderiam ser resgatadas por essa combinação de especialistas locais, drones e IA?