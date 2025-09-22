Com o iOS 26, a Apple não traz apenas um novo visual para o iPhone , mas também várias funções inéditas. Além das grandes novidades anunciadas, como traduções em tempo real, Apple Intelligence em capturas de tela, novos modelos de tela de bloqueio e a possibilidade de combinar emojis, a nova versão do sistema operacional chega também com pequenas melhorias relevantes que não foram mostradas na apresentação.

1. A câmera avisa se a lente estiver suja

O aplicativo da câmera foi totalmente renovado, deixando muitas opções ainda mais simples de usar. Mas um detalhe que a Apple não destacou pode salvar suas fotos de viagem em momentos importantes: o iPhone agora detecta automaticamente quando a lente está suja e mostra um aviso na hora de tirar a foto.

2. Nova central de controle

A Central de Controle não só ganhou um visual atualizado, como também novos botões. Entre eles, atalhos para criar lembretes ou anotações com apenas um toque.

3º AirPods com funções inteligentes

Até os modelos mais antigos de AirPods receberam novidades. Se você estiver ouvindo música ou podcasts antes de dormir, a reprodução pode ser pausada sozinha assim que os fones perceberem que você pegou no sono. Além disso, agora eles funcionam como controle remoto da câmera: basta pressionar e segurar a haste para tirar uma foto. Isso facilita na hora de fazer selfies ou fotos em grupo à distância.

4. Mais informações sobre a bateria em um piscar de olhos

Antes, só era possível ter uma ideia de quanto tempo o carregamento iria levar. Agora, no iOS 26, essas informações aparecem direto na tela de bloqueio. Além disso, o sistema avisa se algum aplicativo começar a gastar muito mais energia do que o normal, facilitando a hora de descobrir quais apps são os verdadeiros inimigos da bateria.

5. Edite PDFs e capturas de tela diretamente

O app Preview, já conhecido no Mac, chega agora ao iPhone. Com ele, você pode comentar, preencher ou até assinar PDFs e capturas de tela direto no aparelho, sem precisar recorrer a outros aplicativos.

6. Tempo de soneca ajustável

O famoso tempo de soneca de 9 minutos, que antes era fixo, agora pode ser configurado entre 1 e 15 minutos. Seja para acordar em intervalos mais curtos ou prolongar um pouco mais o descanso, é possível personalizar o despertador de acordo com sua rotina.

7. Feedback tátil ao digitar

O teclado passou a oferecer uma vibração leve e perceptível a cada toque. Quem já usou Android deve conhecer bem essa sensação, que ajuda a deixar a digitação mais confortável e precisa. A função pode ser ativada ou desativada nas configurações.

8. Mais liberdade para aplicativos de senha

Gerenciadores de senha como 1Password e Bitwarden agora conseguem preencher não só as senhas, mas também os códigos temporários de autenticação. Isso deixa o login em serviços com verificação em duas etapas bem mais prático.

9. Cartões de crédito e rastreamento de encomendas na carteira

Além dos cartões bancários, os cartões de crédito físicos agora também podem ser armazenados no aplicativo Carteira, incluindo o número do cartão e o código CVV. Outro novo recurso é o rastreamento de encomendas diretamente na Carteira, com as encomendas recebidas sendo exibidas com status e link de rastreamento.

10. Sites como aplicativos completos

Sites que não possuem aplicativo próprio podem ser instalados como Progressive Web App (PWA). Em vez de apenas criar um atalho, a página passa a funcionar como um app independente, com ícone próprio e modo de tela cheia. Essa função é prática para acompanhar portais de notícias, ferramentas online ou serviços específicos.

→ Como instalar o iOS 26 quando seu armazenamento está cheio