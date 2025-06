Vazamentos e novos detalhes sobre a próxima grande atualização do iOS que, segundo rumores, será chamada de iOS 26 (um salto e tanto!), continuam surgindo quanto mais chegamos perto do anúncio oficial. Ainda que os primeiros boatos tenham focado em mudanças visuais mais amplas na interface, o update também deve trazer novidades menores, mas relevantes, em alguns aplicativos. Um deles é o Mensagens, que pode ganhar recursos mais avançados.

O aplicativo Mensagens do iPhone e do iPad recebeu diversas melhorias importantes nos últimos anos, muito por causa da pressão do Google para que o RCS (uma evolução do SMS) fosse adotado. Agora, com o possível lançamento do iOS 26, a expectativa é que a Apple continue investindo nesses aprimoramentos.

O Mensagens pode ganhar um recurso popular do WhatsApp

Segundo informações divulgadas pelo site 9to5Mac, a Apple estaria planejando atualizar alguns de seus aplicativos nativos com o iOS 26. Um dos destaques é o próprio Mensagens, que pode passar a contar com tradução automática integrada. Com isso, o conteúdo das mensagens seria traduzido diretamente para o idioma escolhido pelo usuário, sem a necessidade de ativar a função de forma manual, entregando muito mais praticidade.

Hoje em dia, até existe uma ferramenta de tradução no aplicativo, mas ela precisa ser acionada manualmente a cada uso.

A Apple poderia adicionar ao aplicativo Mensagens uma ferramenta de enquete parecida com a do WhatsApp. / © Meta

Outro recurso que pode chegar ao Mensagens é uma ferramenta de enquete com foco nas conversas em grupo. De acordo com o relatório, a função usaria a inteligência artificial para sugerir opções de votação com base no conteúdo do bate-papo. Ainda não se sabe se será algo exclusivo do Apple Intelligence ou se deve funcionar com modelos de linguagem mais amplos. Com isso, o uso também seria possível em iPhones mais antigos que não tenham suporte à nova IA da empresa.

A ideia é que a inclusão das enquetes deixe as conversas no Mensagens ainda mais interativas. Esse tipo de recurso já existe há bastante tempo em aplicativos como WhatsApp e Messenger, ambos da Meta.

Outras mudanças dignas de nota no iOS 26

Entre outras novidades esperadas para o iOS 26 estão melhorias no aplicativo Notas, que pode ganhar suporte à exportação de anotações em formato Markdown, o que já é bastante comum em vários aplicativos de terceiros. O relatório também cita que a nova tela de bloqueio do iOS 26 poderá exibir a arte do álbum em modo de tela cheia, deixando o visual do iPhone mais imersivo do que nunca.

Além disso, existem rumores de que a Apple pretende lançar um aplicativo de jogos independente, voltado para títulos selecionados que não estariam disponíveis na App Store.

De modo geral, o iOS 26 deve seguir a linha visual do VisionOS, mas com uma interface mais arredondada e elementos translúcidos. Os ícones e componentes do sistema, inclusive, podem ganhar um visual mais leve e refinado.

Sobre o Apple Intelligence, a Bloomberg informou que as atualizações e anúncios na WWDC 2025 devem ser mais discretos em comparação com o ano passado, já que o desenvolvimento da plataforma de IA estaria avançando em um ritmo mais lento.

E você, o que acha das mudanças previstas para o iOS 26? A Apple está acertando ao fazer uma atualização menos chamativa e mais focada em funcionalidade? Queremos saber a sua opinião nos comentários!