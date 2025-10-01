O iOS 26 chegou aos iPhones há duas semanas, trazendo grandes aprimoramentos, incluindo o visual Liquid Glass. Juntamente com essas mudanças interessantes, os usuários também enfrentaram vários bugs, especialmente os usuários do iPhone 17 . A Apple enviou recentemente o iOS 26.0.1 para resolver esses problemas, juntamente com uma correção para uma falha de segurança que colocava os usuários em risco.

O iOS 26.0.1 pode ser uma atualização menor com base em seu número de versão, mas é um lançamento de firmware importante. Ele não apenas traz refinamentos para o iOS 26 em geral, mas também inclui uma correção para uma vulnerabilidade de segurança.

As fontes podem travar seu iPhone e Mac

A falha é identificada e rastreada como CVE-2025-43400 e tem um nível médio de gravidade. Ela está relacionada ao componente de fonte do sistema operacional.

Os invasores podem explorar a falha para acionar a corrupção de memória ou um ataque de negação de serviço enviando fontes específicas. Essas fontes podem ser fornecidas por meio de mensagens, anexos de e-mail ou conteúdo da Web. Uma vez implantadas com êxito, elas podem fazer com que os aplicativos travem ou corrompam a memória.

Impacto: O processamento de uma fonte criada de forma maliciosa pode levar ao encerramento inesperado do aplicativo ou à corrupção da memória do processo

Descrição: Um problema de gravação fora dos limites foi resolvido com uma verificação aprimorada dos limites

Os especialistas em segurança da Akaoma Cybersecurity destacaram que a falha pode ser explorada remotamente sem exigir alterações no nível de privilégio do dispositivo, embora seja necessária a interação do usuário.

A Apple corrigiu essa vulnerabilidade no iOS 26.0.1 para iPhones e iPads e no macOS Sonoma 14.8.1 para Macs e MacBooks. Os dispositivos mais antigos que executam o software compatível mais recente também receberam a correção de segurança, embora por meio de um pacote de sistema operacional diferente.

O iOS 26.0.1 corrige vários bugs do iPhone 17

A Apple também está corrigindo vários bugs no iOS 26 com essa atualização. Isso inclui correções para a conectividade instável de Wi-Fi e Bluetooth no iPhone 17 (Pro) e no iPhone Air mais recentes. Muitos usuários relataram desconexões frequentes e conexões irregulares, especialmente ao usar o Apple CarPlay. A atualização também resolve problemas de conectividade celular que afetam determinados modelos de iPhone.

Além disso, a atualização corrige um bug que causava artefatos visuais aleatórios em fotos tiradas com o iPhone 17 (Pro) e o iPhone Air em condições específicas. No entanto, ainda não está claro o grau de disseminação desse problema da câmera ou quantos usuários foram afetados.

Se você estiver usando o iOS 26 no iPhone, pode verificar a atualização manualmente em Ajustes > Geral > Atualização de software.

Qual iPhone você usa? Já atualizou para o iOS 26.0.1? Compartilhe sua experiência nos comentários.