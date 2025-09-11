Os principais anúncios do último evento da Apple podem ser divididos em três áreas: iPhone , Apple Watch e AirPods Pro. Mas por trás dessas grandes novidades, incluindo o novo modelo Air, existem várias mudanças de detalhe que podem influenciar a sua decisão de compra. Ao mesmo tempo, essas mudanças dão pistas sobre a direção que a estratégia de produtos da Apple pode seguir daqui para frente.

Mudanças no iPhone 17 e no Air

Um ponto que ficou ainda mais evidente este ano é o fim do cartão SIM físico. Depois de lançar o iPhone 14 apenas com eSIM nos Estados Unidos, agora o novo iPhone Air também chega sem a entrada para SIM no mundo todo. Sim, o chip de plástico ficou para trás nesse modelo. A Apple também está levando essa mudança para outras versões.

De acordo com um documento de suporte, o iPhone 17 também será vendido apenas com eSIM em vários mercados, como Canadá, México e Japão. No total, já são doze países e regiões afetadas, e é só questão de tempo até que o Brasil entre nessa lista.

Os dados técnicos oficiais também mostram diferenças na duração da bateria entre o iPhone 17 Pro e o Pro Max vendidos no Brasil e nos Estados Unidos. No modelo americano, a Apple aproveitou o espaço extra para incluir uma bateria maior, e agora o Pro Max dos EUA alcança até 39 horas de reprodução de vídeo, enquanto o modelo brasileiro chega a 37 horas. A diferença de peso é mínima: a versão brasileiro é apenas dois gramas mais leve.

Outro detalhe está na memória RAM. Enquanto o iPhone 17 padrão continua com 8 GB, o Air e os dois modelos Pro agora vêm com 12 GB, segundo o MacRumors. Isso deve trazer mais agilidade na troca entre aplicativos e no uso geral do aparelho.

A Apple também apresentou uma nova bateria MagSafe exclusiva para o iPhone Air, que se conecta magneticamente na traseira e combina com o design do modelo. Mas é importante saber que essa bateria não funciona nos iPhones 17, 17 Pro ou 17 Pro Max, já que é mais comprida e não encaixa corretamente neles.

Acessórios para smartphones Apple: novas capas e alças

Como já é tradição, a Apple ainda apresentou uma nova linha de capas protetoras. Depois do fracasso do material FineWoven, a marca aposta agora em um novo tecido chamado TechWoven, descrito pela própria empresa como um "tecido trançado técnico".

Entre as novidades, há também uma capa ultrafina e semitransparente para o iPhone Air, além do retorno do famoso bumper, uma capa minimalista que protege apenas a estrutura lateral do aparelho.

Outra adição são as alças de corpo que combinam com as capas. Elas estão disponíveis em dez cores diferentes e podem ser presas diretamente às cases por meio de duas presilhas. O comprimento é ajustável graças aos seus ímãs integrados.

A Crossbody Band da Apple para iPhone 17 e iPhone Air. / © Apple

Sobre o AirPods Pro 3, ele não acompanha mais o cabo USB-C. Então, se você não tiver um cabo ou um carregador sem fio compatível, vai precisar comprar separadamente.

iOS 26: novos recursos para o iPhone

Na próxima segunda-feira (15), a Apple vai liberar o iOS 26 e o watchOS 26. As versões conhecidas como Release Candidate (RC) já estão disponíveis há alguns dias e devem ser idênticas à final, revelando algumas mudanças que ainda não tinham sido divulgadas, inclusive.

Ainda de acordo com o MacRumors, o iOS 26, junto às capas oficiais da Apple, vai permitir mudar as cores dos ícones dos apps para combinar com a cor da capa atual. Para ativar, basta tocar e segurar a tela inicial e depois escolher as opções "Editar > Personalizar" para conferir as cores.

O sistema identifica automaticamente a cor da capa oficial da Apple, já que ela conta com um chip integrado. Esse recurso não funciona com capas de outras marcas!

Outra novidade para quem adquirir o iPhone 17: agora existe uma opção que permite desativar a chamada "modulação por largura de pulso (PWM)" da tela OLED. A cintilação, que costuma ser mais perceptível em níveis baixos de brilho, pode incomodar algumas pessoas e até causar dores de cabeça. Segundo o MacRumors, essa configuração fica em "Acessibilidade > Tela e tamanho do texto".

Em segurança, o destaque é o recurso Memory Integrity Enforcement (MIE). Essa tecnologia une hardware e software para reforçar a proteção contra ataques de malware. A Apple detalhou a função em uma publicação no blog oficial.

iPhone 14 e 15: Extensão das funções de satélite

Por fim, uma boa notícia para quem usa modelos mais antigos: a Apple anunciou que vai estender por mais um ano o acesso gratuito às funções de satélite no iPhone 14 e no iPhone 15. Na prática, isso garante que você ainda poderá fazer uma chamada de emergência mesmo sem cobertura de rede celular.