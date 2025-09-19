iPhone 17 Pro: Por Que a Duração da Bateria Varia de Acordo Com o País?

A Apple sempre adaptou seus iPhones aos mercados regionais. Às vezes por motivos técnicos, às vezes por motivos regulatórios. Nos EUA, por exemplo, há antenas mmWave 5G especiais; no Japão, um chip FeliCa para pagamento sem contato foi instalado exclusivamente por um longo tempo; na China, há slots SIM duplos. Também há restrições, como o som da câmera que não pode ser desligado no Japão ou o áudio do FaceTime desativado nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, essas diferenças nunca afetaram a duração da bateria, até agora.

Primeira diferenciação desde o iPhone 12 Pro

Com o iPhone 17 Pro, a Apple redesenhou completamente a estrutura interna. O elemento maior da câmera (o tal "platô") não só abriga as próprias câmeras, mas também outros componentes para criar espaço para uma bateria maior na área inferior. Ao mesmo tempo, a Apple ensaia remover o slot SIM em todo o mundo. Nos países em que o iPhone 17 Pro já é vendido exclusivamente com um eSIM, a Apple usa o espaço liberado para uma bateria maior. Nos mercados com um slot SIM físico, a bateria é menor.

O novo design do iPhone 17 Pro. / © Apple

Somente o modelo Pro é afetado (por enquanto)

Essa mudança afeta apenas o iPhone 17 Pro. O iPhone Air será entregue em todo o mundo sem entrada para chip SIM, enquanto o iPhone 17 normal manterá a estrutura interna anterior e, como tem sido o caso nos EUA desde o iPhone 14, terá novamente um espaço reservado de plástico em vez da entrada para o chip SIM.

iPhone 17 Pro

(Nano-SIM + eSIM) iPhone 17 Pro

(somente eSIM) iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro Max

(Nano-SIM + eSIM) iPhone 17 Pro Max

(somente eSIM) iPhone 16 Pro Max Autonomia durante a reprodução de vídeo (local) 31 horas 33 horas 27 horas 37 horas 39 horas 33 horas Autonomia durante a reprodução de vídeo (streaming) 28 horas 30 horas 22 horas 33 horas 35 horas 30 horas Capacidade da bateria 3988 mAh 4252 mAh 3577 mAh 4823 mAh 5088 mAh 4676 mAh

Onde a bateria é maior?

Atualmente, a Apple vende as versões exclusivamente eSIM do iPhone 17 Pro em: EUA, Canadá, México, Japão, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Qatar, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Apple, a bateria dura cerca de duas horas a mais durante o streaming de vídeo nesses países - um aumento de cerca de 5%.

Em todos os outros mercados, inclusive no Brasil, ainda há uma entrada nano-SIM. A duração da bateria é um pouco menor por causa disso, mas ainda se beneficia do novo design, que geralmente permite baterias maiores. Em comparação com o iPhone 16 Pro, a duração da bateria aumenta em todas as regiões.

Vale a pena comprar no exterior?

Se estiver pensando em importar um iPhone 17 Pro de um país com o modelo exclusivamente eSIM, verifique primeiro se o modelo é compatível com todas as frequências de telefonia móvel usadas pela sua operadora. As particularidades regionais, como funções desativadas, também devem ser levadas em conta. Além disso, a Apple Brasil pode não honrar a garantia original e talvez seja necessário entrar em contato com o revendedor do país de compra em caso de problemas.