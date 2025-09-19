iPhone 17 Pro: Por Que a Duração da Bateria Varia de Acordo Com o País?
A Apple sempre adaptou seus iPhones aos mercados regionais. Às vezes por motivos técnicos, às vezes por motivos regulatórios. Nos EUA, por exemplo, há antenas mmWave 5G especiais; no Japão, um chip FeliCa para pagamento sem contato foi instalado exclusivamente por um longo tempo; na China, há slots SIM duplos. Também há restrições, como o som da câmera que não pode ser desligado no Japão ou o áudio do FaceTime desativado nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, essas diferenças nunca afetaram a duração da bateria, até agora.
Primeira diferenciação desde o iPhone 12 Pro
Com o iPhone 17 Pro, a Apple redesenhou completamente a estrutura interna. O elemento maior da câmera (o tal "platô") não só abriga as próprias câmeras, mas também outros componentes para criar espaço para uma bateria maior na área inferior. Ao mesmo tempo, a Apple ensaia remover o slot SIM em todo o mundo. Nos países em que o iPhone 17 Pro já é vendido exclusivamente com um eSIM, a Apple usa o espaço liberado para uma bateria maior. Nos mercados com um slot SIM físico, a bateria é menor.
Somente o modelo Pro é afetado (por enquanto)
Essa mudança afeta apenas o iPhone 17 Pro. O iPhone Air será entregue em todo o mundo sem entrada para chip SIM, enquanto o iPhone 17 normal manterá a estrutura interna anterior e, como tem sido o caso nos EUA desde o iPhone 14, terá novamente um espaço reservado de plástico em vez da entrada para o chip SIM.
|iPhone 17 Pro
(Nano-SIM + eSIM)
|iPhone 17 Pro
(somente eSIM)
|iPhone 16 Pro
|iPhone 17 Pro Max
(Nano-SIM + eSIM)
|iPhone 17 Pro Max
(somente eSIM)
|iPhone 16 Pro Max
|Autonomia durante a reprodução de vídeo (local)
|31 horas
|33 horas
|27 horas
|37 horas
|39 horas
|33 horas
|Autonomia durante a reprodução de vídeo (streaming)
|28 horas
|30 horas
|22 horas
|33 horas
|35 horas
|30 horas
|Capacidade da bateria
|3988 mAh
|4252 mAh
|3577 mAh
|4823 mAh
|5088 mAh
|4676 mAh
Onde a bateria é maior?
Atualmente, a Apple vende as versões exclusivamente eSIM do iPhone 17 Pro em: EUA, Canadá, México, Japão, Guam, Ilhas Virgens Americanas, Qatar, Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Apple, a bateria dura cerca de duas horas a mais durante o streaming de vídeo nesses países - um aumento de cerca de 5%.
Em todos os outros mercados, inclusive no Brasil, ainda há uma entrada nano-SIM. A duração da bateria é um pouco menor por causa disso, mas ainda se beneficia do novo design, que geralmente permite baterias maiores. Em comparação com o iPhone 16 Pro, a duração da bateria aumenta em todas as regiões.
Vale a pena comprar no exterior?
Se estiver pensando em importar um iPhone 17 Pro de um país com o modelo exclusivamente eSIM, verifique primeiro se o modelo é compatível com todas as frequências de telefonia móvel usadas pela sua operadora. As particularidades regionais, como funções desativadas, também devem ser levadas em conta. Além disso, a Apple Brasil pode não honrar a garantia original e talvez seja necessário entrar em contato com o revendedor do país de compra em caso de problemas.