Toda semana, você pode economizar dinheiro em jogos conferindo as ofertas atuais da Epic Games Store. A qualidade e o estilo dos games gratuitos variam bastante, então vale a pena ficar de olho semanalmente para não perder nenhuma boa oportunidade. Se o título da vez não for do seu gosto, tudo bem deixar passar. Nesta semana, você pode baixar gratuitamente o jogo Two Point Hospital.

Esta é uma nova série aqui na Nextpit! Se você curte aplicativos e jogos, também pode acompanhar os compilados com os principais aplicativos gratuitos da semana ou ainda os 5 melhores aplicativos da semana. Agora, sem enrolação, vamos direto ao que tem de novo na Epic Games Store.

Jogos gratuitos da semana

Two Point Hospital

Já assistiu à série House e imaginou como seria ser um mestre dos diagnósticos? Two Point Hospital permite que você viva algo parecido, mas com bem menos drama e sem Vicodin. O jogo mistura humor com a rotina hospitalar e te oferece a chance de montar seu próprio hospital do zero. Nele, você decide se quer priorizar o bem-estar dos pacientes ou a máxima eficiência.

Two Point Hospital é uma simulação mais leve, pois não se leva tão a sério. Vale a pena experimentar e testar o que funciona para você, ainda mais agora que o jogo está de graça por tempo limitado. O preço normal gira em torno de R$ 155, então aproveite enquanto a oferta está disponível! Depois que fizer o download, você vai poder jogar sempre que quiser, mesmo depois que a promoção acabar.

Faça o download do Two Point Hospital na Epic Games Store.

Certifique-se de tratar o maior número possível de pacientes! / © Steam

Uma prévia do jogo gratuito da próxima semana

The Operator

Na próxima semana, você poderá baixar de graça um premiado jogo indie. The Operator te coloca dentro da FDI, uma agência governamental fictícia encarregada de investigar crimes graves. Entre assassinato, sequestro ou ataques cibernéticos complexos, você estará no centro de investigações intensas. Cada caso vem com uma narrativa envolvente que promete prender sua atenção do começo ao fim.

The Operator é um jogo pago, mas você poderá baixá-lo gratuitamente a partir da semana que vem. O jogo já recebeu diversos prêmios, com destaque para sua narrativa impressionante.

Baixe The Operator na Epic Games Store.

The Operator é um jogo Indie premiado. / © Steam

Se animou para jogar o próximo título gratuito? Conte-nos o que achou das ofertas nos comentários!